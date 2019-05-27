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УНН УНН · · Обновлено в 15:10
· Верховная Рада
Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит избирательный кодекс

Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит избирательный кодекс (5 новостей)

«Представитель фракции Самопомич Руслан Сидорович заявил, что Избирательный кодекс готов к рассмотрению»

Верховная Рада сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я публично даю поручение председателю комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении избирательный кодекс, который и предусматривает введение открытых списков", - заявил Парубий.

Он отметил, что на этой пленарной неделе Рада не успеет начать рассмотрение кодекса.

"На следующей пленарной неделе мы сможем начать рассмотрение. Это большое обязательство нашего парламента. Я надеюсь, что все председатели фракций поддержат меня в этом", - добавил он.

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Обновлено в 13:44 "Сейчас я публично даю поручение председателю комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении избирательный кодекс, который и предусматривает введение открытых списков", - заявил Парубий.

Обновлено в 15:10 "17 ноября 2017 года был проголосован избирательный кодекс в первом чтении. После этого была сформирована рабочая группа, в которую включились 30 народных депутатов из всех фракций. Избирательный кодекс готов. Здесь нет 4,5 тысяч поправок. Здесь есть целостный финальный текст", - заявил Сидорович.

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