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Парубий: Роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис

Парубий: Роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис (4 новости)

«Он назвал указ Зеленского нарушением Конституции»

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции, а его автор будет нести ответственность по закону. Об этом он сказал, открывая внеочередное пленарное заседание парламента, сообщает корреспондент LIGA.net. 

Парубий также напомнил, что по Конституции у президента нет полномочий определять, есть ли в парламенте коалиция. Он подчеркнул, что о развале коалиции было объявлено с парламентской трибуны 17 мая. С этого момента начался отсчет 30 дней для формирования нового большинства.

"Мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции. Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - сказал он.

Парубий сообщил, что поддерживает инициативу депутатов обжаловать указ о роспуске Рады в Конституционном суде. Он добавил, что решение КСУ может быть принято и после досрочных выборов.

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"Но как глава Рады я могу дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону и перед народом Украины", - добавил он.

Вчера, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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ТСН ТСН  ·  22.05.19, 12:28 Он назвал указ Зеленского нарушением Конституции.
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