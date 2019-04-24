"Пасхальное" перемирие снова не согласовали (5 новостей) «Предложение о пасхальном перемирии на Донбассе сорвали на переговорах в Минске РФ и представители ОРДЛО»

Киев с 18 апреля объявил о прекращении огня в связи с пасхальными праздниками. На переговорах в Минске РФ и ОРДЛО не поддержали эту инициативу, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.Предложение украинской стороны и ОБСЕ о пасхальном перемирии на Донбассе на переговорах в Минске отвергли представители России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 апреля сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе, с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО", написала Геращенко.

Она отметила, что РФ "категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками".

"Россия демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, пока четко прослеживается курс на замораживание конфликта", считает вице-спикер Рады.

Переговоры в Минске: Истерика у представителей "Л/ДНР"

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.