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Паскаль завоевал титул в весе Гвоздика

Паскаль завоевал титул в весе Гвоздика (5 новостей)

«Смотрите видео боя Паскаль - Браун»

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Паскаль единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна, который владел...

Обновлено в 09:20 Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Паскаль единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна, который владел...

Обновлено в 10:53 Неожиданно в 4-м раунде чемпион "заигрался" и пропустил мощный правый хук. Оказался в тяжелом нокдауне и до конца трехминутки "выживал" в клинчах. Уже в следующем раунде Браун восстановил контроль над ходом поединка, еще жестче работая по корпусу ветерана.

ФОТО К НОВОСТИ: «Паскаль завоевал титул в весе Гвоздика»
Фото Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона WBA
Фото Жан Паскаль - Маркус Браун. Видео боя
Фото Паскаль завоевал титул в весе Гвоздика
Фото Паскаль победил Брауна и завоевал титул временного чемпиона WBA
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Sport.ua Sport.ua  ·  04.08.19, 07:41 Судья остановил бой в восьмом раунде после столкновения боксеров
Sport.ua Sport.ua  ·  04.08.19, 07:49 Смотрите видео боя Паскаль - Браун
Телеграф Телеграф  ·  04.08.19, 08:59 Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.08.19, 10:53 36-летний боксер Жан Паскаль сенсационно победил Маркуса Брауна и стал претендентом на титул Александра Гвоздика. Американец Браун неожиданно проиграл титул "временного" чемпиона WBA в полутяжелом весе…
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