Паскаль завоевал титул в весе Гвоздика

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Паскаль единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна, который владел...

Обновлено в 09:20 Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Паскаль единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна, который владел...

Обновлено в 10:53 Неожиданно в 4-м раунде чемпион "заигрался" и пропустил мощный правый хук. Оказался в тяжелом нокдауне и до конца трехминутки "выживал" в клинчах. Уже в следующем раунде Браун восстановил контроль над ходом поединка, еще жестче работая по корпусу ветерана.