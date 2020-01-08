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Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО

Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО (4 новости)

«ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции Никополя»

В Никополе в результате столкновения автобуса и двух автомобилей один человек погиб, 12 ранены. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в среду, 8 января.

"ДТП произошло около 7 утра в районе газостанции города Никополь с участием автобуса Икарус и автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, сначала столкнулись легковые автомобили, после чего Chevrolet врезался в автобус, в салоне которого находились около 30 пассажиров.

В результате аварии погиб пассажир Daewoo. Водители всех трех транспортных средств, а также 9 пассажиров автобуса были госпитализированы.

В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы
В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы

По факту начато уголовное производство по статье о нарушении правл дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). На месте происшествия работали следователи.

По информации местного издания Прихист, автобус перевозил рабочих АО Никопольский завод ферросплавов.

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Ранее на Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4.

А в Николаевской области водитель BMW-535 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погиб сам водитель, а его пассажир госпитализирован с травмами.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО»
Фото В Никополе в тройном ДТП с автобусом погиб человек, более десятка пострадавших
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0564.ua 0564.ua  ·  08.01.20, 13:13 ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции Никополя.
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