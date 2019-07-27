Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть жертвы (5 новостей и 1 видео) «Утром 27 июля в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Самборском районе»

Во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. Водитель "Опеля" погиб на месте происшествия, его пассажирка доставлена в больницу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

Как сообщили в пресс-слжбу, в 08.10 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Самборском районе.

Как предварительно установили правоохранители, на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчици произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем "Опель Вектра". В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена в больницу, диагноз устанавливается.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.