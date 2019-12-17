Пастор против диктатора: подвиг Ласло Текеша, который сломал режим Чаушеску

37-летний Текеш был пастором реформаторской церкви, уже три года он был известен в Тимишоаре проповедями против плана румынского правителя Николае Чаушеску провести сельскохозяйственную реформу, которая угрожала существованию сел и нарушала права селян.

Скромный пастор в одной из небольших церквей был одним из немногих, кто смел выступать с протестом против сельхозреформы - все остальные государственные и общественные деятели боялись протестовать - румынские спецслужбы эффективно подавляли любые попытки протестов и публичной критики власти. Текеша запугивали, угрожали, создавали проблемы - все бесполезно. Чтобы избавиться от Текеша его решили сослать из Тимишоары в приход в маленькое село, но пастор выезжать отказался. Его сняли с обеспечения пайком - а в Румынии продовольствие продавали только по карточкам - и семью Текеша начали кормить прихожане. Чтобы заставить Текеша уйти, в ноябре 1989-го в его служебной квартире, принадлежащей церкви, демонтировали окна, ну как тут жить? Но пастор и его семья оставались в квартире. И тогда суд Тимишоары обязал Текеша покинуть квартиру 16 декабря, а для исполнения решения послали милицию.И в этот момент упрямое сопротивление одного человека изменило историю Румынии.Когда милиция подошла к дому Текеша, прихожане церкви окружили его кольцом, и не дали выселить пастора.Это неповиновение было для Румынии большим ЧП. Страной уже 24 года железной рукой правила семья Чаушеску, любые протесты подавлялись силовыми структурами. Реклама реформ была громкая, критика запрещена, но уровень жизни продолжал падать.Но ничто не предвещало бури. Ради защиты Текеша группа людей вышли на демонстрацию в Тимишоаре к горкому коммунистической партии, с требованием, чтобы власти отменили решение о выселении Текеша из квартиры, и чтобы епископ Папп отменил решение о переводе Текеша из Тимишоары. Но была суббота, никто не хотел заниматься такой ерундой, и решения власти не отменили. Толпа стояла в центре города, к протестующим присоединялись сотни других горожан. Тогда не было ни интернета, ни газет, ни радио, только слухи, и прохожие присоединялись к демонстрации по своим протестным причинам - ведь в Румынии был нищенский уровень жизни и права человека повсеместно нарушались. Власти поздно вечером выставили против демонстрантов милицию и попытались разогнать толпу водометами. Но люди захватили водометы и вывели их из строя. Власти думали, что за ночь люди разойдутся и демонстрация рассосется сама собой, все таки воскресенье, день отдыха.Но в воскресенье 17 декабря демонстранты собрались снова и на этот раз они уже не стали ничего ждать на холоде - а ворвались в здание горкома партии.Вечером 17-го декабря Тимишоару блокировали армейские части, а в центр города вошли солдаты с боевым оружием. По приказу Чаушеску для разблокирования горкома был открыт огонь на поражение. Стрельба велась хаотично. По данным последующего расследования, в Тимишоаре погибло 72 человека. Протесты были разгромлены. Спецслужбы Чаушеску собрали рабочих на ряде предприятий и направили в Тимишоару для подавления беспорядков, якобы устроенных венграми.Но 18 декабря, когда потрясенная Тимишоара вышла на улицы и люди увидели следы и кровь погрома, все изменилось. Все предприятия города объявили о забастовке в знак протеста против расстрелов.Чаушеску, который поверил докладам генералов, что восстание, якобы организованно