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Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах

Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах (4 новости)

«Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента»

Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. Об этом говорится в Facebook Филарета.

"Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете осознавать доверие нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины", - сказано в сообщении.

Филарет отметил, что сейчас украинцам очень нужны единство и национальная консолидация. "Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Вас, потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией… Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - отметил Филарет.

По его мнению, первой задачей Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека". "И Церковь и я, как Патриарх, готов помогать Вам в этом", - отметил Филарет.

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Ранее у Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах»
Фото Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 08:00 Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.
Голос.UA Голос.UA  ·  23.04.19, 09:16 Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. Об этом говорится в Facebook…
Багнет Багнет  ·  23.04.19, 10:22 Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. Об этом говорится в Facebook…
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