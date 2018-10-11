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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:13
· Брифинг · Заседание · Филарет
Патриарх Филарет созывает брифинг на вечер четверга

Патриарх Филарет созывает брифинг на вечер четверга (16 новостей и 1 видео)

«Томос Украина получит после того, как в стране появится объединенная церковь»

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет проведет брифинг вечером в четверг, 11 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"В 18:30 сегодня после богослужения патриарх Филарет даст брифинг для СМИ. Место – возле Владимирского собора", – написат Евстратий в соцсети.

Ранее в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

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Сам Филарет заявил, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября.

Такую возможнасть сегодня подтвердил экзарх Константинопольского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский из США.

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Обновлено в 20:56 Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

Обновлено в 22:13 Глава УПЦ КП надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым.

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УНН УНН  ·  11.10.18, 17:11 Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет созывает брифинг на вечер четверга. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 17:23 В четверг, 11 октября, в 18:30 после богослужения Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 18:42 Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Начал брифинг по поводу последних решений Синода Константинопольского патриархата.
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  11.10.18, 18:44 Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет дает брифинг возле Владимирского собора относительно решений Священного Синода Вселенского патриархата. После этого Синод РПЦ постановил прекратить участие…
Факты Факты  ·  11.10.18, 19:02 Томос Украина получит после того, как в стране появится объединенная церковь
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.18, 19:23 Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым.
УНН УНН  ·  11.10.18, 19:52 Образование в Украине Единой украинской поместной церкви не означает, что на территории государства не сможет существовать русская церковь. Об этом заявил сегодня Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины…
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5 канал 5 канал  ·  11.10.18, 20:42 Предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет зібрав брифінг, де прокоментував рішення Синоду та озвучив подальші кроки. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива…
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Униан Униан  ·  11.10.18, 20:54 В то же время, они будут иметь право на существование на территории Украины под названием русской церкви.
Газета День Газета День  ·  11.10.18, 20:56 Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет прогнозирует проведение объединительного архиерейского собора в ближайшее время. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 22:13 Глава УПЦ КП надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым.
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