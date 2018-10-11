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Патриарх Филарет созывает брифинг на вечер четверга (16 новостей и 1 видео) «Томос Украина получит после того, как в стране появится объединенная церковь»

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет проведет брифинг вечером в четверг, 11 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"В 18:30 сегодня после богослужения патриарх Филарет даст брифинг для СМИ. Место – возле Владимирского собора", – написат Евстратий в соцсети.

Ранее в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

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Сам Филарет заявил, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября.

Такую возможнасть сегодня подтвердил экзарх Константинопольского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский из США.

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Обновлено в 20:56 Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

Обновлено в 22:13 Глава УПЦ КП надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым.