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Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины

Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины (3 новости)

«В результате обстрела никто не пострадал»

Патруль наблюдателей ОБСЕ попал под обстрел 15 мая вблизи Березовского, на Луганщине. Пострадавших нет.

Два взрыва возле патруля

Шесть наблюдателей ОБСЕ проверяли, соблюдают ли режим прекращения огня вблизи Березовского. Об этом сообщают в отчете мониторинговой миссии.

Также патруль запускал беспилотник, чтобы проверить информацию о разрушениях в населенном пункте.

Когда аппарат был на высоте 5 метров над землей, четверо членов патруля миссии увидели 2 неустановленных боеприпаса, летевших в их сторону. После этого они услышали два взрыва, – сообщили в отчете ОБСЕ.

Дым от взрывов поднимался на 80 – 100 метров вверх, вероятно, что боеприпасы приземлились в 20 метрах от людей. Команда наблюдателей спряталась в автомобилях, а позже изменила позицию, чтобы продолжить мониторинг.

Боевики не пропускают патрули ОБСЕ

В отчете наблюдатели также отмечают, что пророссийские боевики не пропускают патрули ОБСЕ на контрольно-пропускные пункты вблизи линии разграничения. Свои действия оккупанты объясняют карантинными ограничениями.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.05.20, 18:31 Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в составе шести человек был обстрелян 15 мая возле поселка Березовское на оккупированной части Луганской области.
ТСН ТСН  ·  16.05.20, 21:07 В результате обстрела никто не пострадал.
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