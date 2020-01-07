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ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь"

ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" (4 новости)

«Приложение будет работать на IOS и Android»

В приложение "Моя церковь" можно будет найти наиболее востребованную информацию о церковной жизни, заявил спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий.

Православная церковь Украины работает над внедрением приложения ПЦУ для мобильных телефонов, заявил 7 января в эфире "Громадського радіо" спикер ПЦУ архиепископ Евстратий.

По его словам, приложение можно будет установить на устройствах, работающих на операционных системах IOS и Android.

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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", сказал архиепископ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь"»
Фото ПЦУ запустит приложение для мобильных телефонов "Моя церковь"
Фото ПЦУ создаст приложение для смартфонов "Моя церковь"
Фото ПЦУ запустит мобильное приложение "Моя церковь"
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