ПЦУ создала в Украине румынский викариат

В субботу, 27 июля, синод Православной церкви Украины принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Румынский викариат будет подчинен митрополиту Епифанию и иметь особую административную структуру с правами самоуправления в составе ПЦУ.
Религиозным общинам будет дано право проводить богослужения на румынском языке.
Права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, которые в него войдут, в сотрудничестве с Румынской православной церковью.
В заседании Синода не принимал участие патриарх Филарет. Как указано в сообщении, он пропустил заседание без уважительной причины.
Обновлено в 22:58 У Румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.
Обновлено в 23:00 Синод ПЦУ принял решение о создании викариата