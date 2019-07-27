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ПЦУ создала в Украине румынский викариат

ПЦУ создала в Украине румынский викариат (12 новостей)

«Синод ПЦУ принял решение о создании викариата»

В субботу, 27 июля, синод Православной церкви Украины принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Румынский викариат будет подчинен митрополиту Епифанию и иметь особую административную структуру с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Религиозным общинам будет дано право проводить богослужения на румынском языке.

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Права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, которые в него войдут, в сотрудничестве с Румынской православной церковью.

В заседании Синода не принимал участие патриарх Филарет. Как указано в сообщении, он пропустил заседание без уважительной причины.

Обновлено в 22:58 У Румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Обновлено в 23:00 Синод ПЦУ принял решение о создании викариата

ФОТО К НОВОСТИ: «ПЦУ создала в Украине румынский викариат»
Фото ПЦУ создала православный румынский викариат
Фото ПЦУ создала Православный румынский викариат, подчиненный Епифанию
Фото ПЦУ создала румынский викариат
Фото ПЦУ создала викариат в Румынии
Фото ПЦУ объявила о создании румынского викариата
Фото В Украине ПЦУ создала румынский викариат
Фото Синод создал Православный румынский викариат ПЦУ
Фото ПЦУ образует Румынский православный викариат для этнических румын в Украине
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Фокус Фокус  ·  27.07.19, 18:15 27 июля синод Православной церкви Украины принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ. Викариат будет подчинен непосрествнно…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.07.19, 18:30 27 июля на заседании синода Православной церкви Украины был создан Православный румынский викариат. Об этом говорится в пресс-релизе ПЦУ, передают Українськi Новини. Сообщается, что Православный румынский…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.07.19, 19:10   Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине, сообщает пресс-служба ПЦУ.   Викариат - аналог епархии, будет…
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Гордон Гордон  ·  27.07.19, 19:48 Прихожане православного румынского викариата Православной церкви Украины смогут проводить богослужения на румынском языке, говорится в решении Синода ПЦУ.Синод Православной церкви Украины 27 июля принял…
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Униан Униан  ·  27.07.19, 22:58 У Румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.07.19, 23:00 Синод ПЦУ принял решение о создании викариата
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