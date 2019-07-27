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ПЦУ создала в Украине румынский викариат (12 новостей) «Синод ПЦУ принял решение о создании викариата»

В субботу, 27 июля, синод Православной церкви Украины принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Румынский викариат будет подчинен митрополиту Епифанию и иметь особую административную структуру с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Религиозным общинам будет дано право проводить богослужения на румынском языке.

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Права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, которые в него войдут, в сотрудничестве с Румынской православной церковью.

В заседании Синода не принимал участие патриарх Филарет. Как указано в сообщении, он пропустил заседание без уважительной причины.

Обновлено в 22:58 У Румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Обновлено в 23:00 Синод ПЦУ принял решение о создании викариата