ПЕЧЕРСКИЙ РАЙСУД КИЕВА РЕШИЛ РАЗОРВАТЬ ДОГОВОР ПОРУКИ КОЛОМОЙСКОГО ПО КРЕДИТАМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИВАТБАНКА (4 новости) «Печерский райсуд Киева 20 апреля принял решение о разрыве договора личной поруки бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным…»

Национальный банк Украины заявил, что обжалует решение Печерского районного суда Киева о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученными до национализации финучреждения.20 апреля Печерский районный суд Киева разрешил разорвать договор личной поруки Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученными до его национализации. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

В НБУ заявили, что будут обжаловать это решение.

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда. Киева от 20 апреля о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученными до вхождения государства в капитал", сказано в заявлении банка.

Сообщается, что в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем "ПриватБанка", заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "ПриватБанка", полученных с 2008 по 2014 годы.

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Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ на 9,2 млрд грн, отметили в Нацбанке.

"Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня", подчеркнули в НБУ.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук заявил, что Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять добровольно взятые на себя обязательства, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий.

"Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", добавил он.

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского Коломойский планирует вернуть "ПриватБанк" в собственность, в этом случае Украине грозит экономический кризис.

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