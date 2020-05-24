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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:10
· Пенсия
Пенсионерам, которым более 75 лет, повысят пенсии на 500 гривен

Пенсионерам, которым более 75 лет, повысят пенсии на 500 гривен (6 новостей)

«Таких пенсионеров более миллиона»

Более миллиона пенсионеров старше 75 лет смогут каждый месяц получать к пенсии около 500 гривен. Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Укринформ в воскресенье, 22 мая.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

При этом дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему, добавила министр.

Кроме того, по словам Лазебной, сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Обновлено в 12:10 Таких пенсионеров более миллиона

Обновлено в 12:10 Пенсионерам старше 75 лет будут ежемесячно доплачивать надбавку в размере 500 гривен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пенсионерам, которым более 75 лет, повысят пенсии на 500 гривен»
Фото Пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки. Названа сумма
Фото Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
Фото Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно, - Минсоцполитики
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Подробности Подробности  ·  24.05.20, 12:10 Таких пенсионеров более миллиона
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Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 12:10 Пенсионерам старше 75 лет будут ежемесячно доплачивать надбавку в размере 500 гривен.
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