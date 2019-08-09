Пенсионный фонд запустил электронный сервис и обещает мобильное приложение

Пенсионный фонд внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии ”в один клик” через веб-портал электронных услуг ведомства.

Об этом сообщает ПФУ. Теперь можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью). А после назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения. Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней. Сервис является бесплатным. Как накопить себе на пенсию Для сервиса можно использовать все существующие версии электронной подписи. Что это даст – упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома. Там можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.