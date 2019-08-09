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Пенсионный фонд запустил электронный сервис и обещает мобильное приложение

Пенсионный фонд запустил электронный сервис и обещает мобильное приложение (5 новостей)

«Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии в один клик через веб-портал электронных услуг ведомства,…»

Пенсионный фонд внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии ”в один клик” через веб-портал электронных услуг ведомства.

Об этом сообщает ПФУ. Теперь можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью). А после назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения. Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней. Сервис является бесплатным. Как накопить себе на пенсию Для сервиса можно использовать все существующие версии электронной подписи. Что это даст – упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома. Там можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пенсионный фонд запустил электронный сервис и обещает мобильное приложение»
Фото ПФУ запустил сервис "Е-пенсия" для электронного обращения о назначении пенсии и анонсировал запуск мобильного приложения
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Фото Пенсионный фонд запустил услугу «Е-пенсия»
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.19, 11:56 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства, сообщается в сопроводительных материалах к пресс-конференции…
Капитал Капитал  ·  09.08.19, 12:17 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии «в один клик» через веб-портал электронных услуг ведомства, сообщается в сопроводительных…
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.19, 13:38 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн. Об этом сообщил гала правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции "Е-пенсия"…
Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.19, 14:40 Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис, позволяющий пользователям «в один клик» обратиться за оформлением пенсии, направив в электронном виде заявление и копии требуемых документов. Об этом пишут…
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