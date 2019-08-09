Пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн

Пенсионный фонд Украины внедрил назначение пенсий через веб-портал электронных услуг "Е-Пенсия". Бесплатный сервис предполагает подачу документов для оформления пенсии дистанционно. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции, сообщает Громадське. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и ...
Сообщение В Украине уже можно оформить пенсию онлайн: как это сделать появились сначала на Прямий.