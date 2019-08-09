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Пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн

Пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн (3 новости)

«Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн. Об этом сообщает глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус,…»

Пенсионный фонд Украины внедрил назначение пенсий через веб-портал электронных услуг "Е-Пенсия". Бесплатный сервис предполагает подачу документов для оформления пенсии дистанционно. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции, сообщает Громадське. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и ...

Сообщение В Украине уже можно оформить пенсию онлайн: как это сделать появились сначала на Прямий.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  09.08.19, 14:39 Сервис работает бесплатно.
Фокус Фокус  ·  09.08.19, 14:40 Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн. Об этом сообщает глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает РБК-Украина. Чтобы воспользоваться…
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