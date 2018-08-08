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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 13:28
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Пентагон: В выборы в США могла вмешиваться не только Россия

Пентагон: В выборы в США могла вмешиваться не только Россия (15 новостей)

«Мэттис не перечислил страны, которые вмешивались в выборы США.  »

В выборы президента США 2016 года могла вмешаться не только Россия, но и другие страны. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает пресс-служба оборонного ведомства. В то же время от подчеркнул, что российское правительство ответственно за атаки на выборы 2016 года. "Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия безусловно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сказал Мэттис. Он отметил, что

Обновлено в 12:45 "Мы все видели, что произошло в 2016 году (во время президентских выборов в США - ред.), когда россияне и, вероятно, другие, но русские точно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сообщил он.

Обновлено в 13:28

ФОТО К НОВОСТИ: «Пентагон: В выборы в США могла вмешиваться не только Россия»
Фото Пентагон: В выборы в США могла вмешиваться не только Россия
Фото Пентагон: В выборы в США могла вмешиваться не только Россия
Фото Мэттис: в американские выборы могла вмешиваться не только Россия
Фото В выборы президента США могла вмешаться не только Россия – глава Пентагона
Фото В выборы президента США могла вмешиваться не только Россия – глава Пентагона
Фото В выборы президента США в 2016 году, вероятно, вмешивалась не только Россия, - глава Пентагона
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 07:31 Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в выборы президента США 2016 года помимо России могли вмешаться другие страны.
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 08:18 Глава Пентагона не исключает, что в выборы в США могли вмешиваться и другие страны, помимо России.
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 09:04 "Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия безусловно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сказал Мэттис.
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 09:26 Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что в выборы осенью 2016 года могла вмешиваться не только Российская Федерация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.Мэттис подчеркнул, что правительство…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.18, 09:41 Мэттис не перечислил страны, которые вмешивались в выборы США.  
Униан Униан  ·  08.08.18, 10:17 Джеймс Мэттис подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.
Униан Униан  ·  08.08.18, 10:17 Джеймс Мэттис подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 10:21 Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что в американские выборы 2016 года пытались вмешаться, кроме России, и другие страны.
ForUm ForUm  ·  08.08.18, 10:40 Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис допускает, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты.Как сообщается на сайте Пентагона, Мэттис…
Хвиля Хвиля  ·  08.08.18, 10:52 Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в американские выборы 2016 года пытались вмешаться, кроме России, и другие страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США, передает ZN.UA. «Мы все видели,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 11:13 В выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые произошли в 2016 году, могла вмешаться не только Российская Федерация, но и другие страны. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис, передает…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 12:12 Российское правительство ответственно за атаки на избирательный процесс в США в 2016 году. Об этом сказал глава Пентагона США Джеймс Мэттис, передает пресс-служба оборонного ведомства. "Мы все видели,…
Газета День Газета День  ·  08.08.18, 12:45 В выборы президента США в 2016 году, вероятно, могли вмешиваться и другие страны, помимо России. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Маттис, передает пресс-служба ведомства. "Мы все видели, что…
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