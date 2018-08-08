Пентагон: В выборы в США могла вмешиваться не только Россия

В выборы президента США 2016 года могла вмешаться не только Россия, но и другие страны. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает пресс-служба оборонного ведомства. В то же время от подчеркнул, что российское правительство ответственно за атаки на выборы 2016 года. "Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия безусловно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сказал Мэттис. Он отметил, что

Обновлено в 12:45 "Мы все видели, что произошло в 2016 году (во время президентских выборов в США - ред.), когда россияне и, вероятно, другие, но русские точно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - сообщил он.

Обновлено в 13:28