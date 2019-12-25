Перед львовской Ратушей открыли рождественский вертеп (3 новости) «Різдвяний вертеп зібрався на площі Перемоги у Києві. Його організували кілька благодійних організацій, які опікуються дітьми з будинків сімейного типу…»

Пречистая Дева, Иосиф и святые мудрецы поздравляют с Рождеством киевлян. Все это происходит вблизи Вертепа на колесах.

Вертеп на колесах начал свое празднование Рождества Христова в столице. Однако дождь внес свои коррективы в программу. Сначала это должна была быть живая колонна, которую пришлось заменить на автоколонну. Она проехала по центру Киева до площади Льва Толстого, где и остановилась.

Фестиваль "Рождественская феерия" является достаточно большим и масштабным, ведь привлечено около ста человек – это волонтеры, актеры, аниматоры. Также были дети, переодетые в ангелов, которые дарили прохожим подарки – маленькие Евангелия и конфеты.

К вертепу были привлечены актеры для исполнения ролей Девы Марии с новорожденным Иисусом Христом, Иосифа и мудрецов, которые пришли принести дары.

Меган Маркл и принц Гарри поделились рождественским фото с сыном Арчи/Милый…

Организаторы заявили, что это впервые такое большое торжественное действо. Впрочем они хотят начать традиции и ежегодно так приветствовать киевлян.

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