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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:31
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"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон

"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон (8 новостей)

«Украина и РФ в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене»

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в понедельник, 30 декабря, сообщил о завершении газовых переговоров, которые проходят в Вене с 26 декабря.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал Макогон в Facebook.

Накануне сообщалось, что в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. О завершении сделки не сообщалось.

Как известно, Газпром уже выполнил одно из условий соглашения - выплатил Нафтогазу более 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Обновлено в 12:46 Украина и РФ в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене.

Обновлено в 14:31

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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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