Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" продолжатся в Вене, - Макогон

Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о продолжении переговоров по транзиту газа с Газпромом. В субботу, 21 декабря, он написал в Facebook, что отправился в Вену, чтобы продолжить переговоры.
"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате Оператор ГТС Украины - Газпром по реализации достигнутых вчера договоренностей", - сообщил Макогон.
Накануне стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Пока официально подтверждено, что контракт согласован на пять лет. Другие подробности сообщат сегодня на брифинге в Киеве.
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Обновлено в 11:23 "После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате Оператор ГТС Украины - Газпром по реализации достигнутых вчера договоренностей", - сообщил Макогон.
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Обновлено в 12:38 "После изнурительных переговоров в Берлине и Минске прямую в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате «Оператор ГТС Украины - Газпром» по реализации достигнутых вчера договоренностей. Мои поздравления украинской делегации, особенно Алексею Оржель и Юрию Витренко. Детали позже ...", - написал он.