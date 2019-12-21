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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:38
· Газпром · Переговоры · Транзит газа · Газ
Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" продолжатся в Вене, - Макогон

Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" продолжатся в Вене, - Макогон (6 новостей)

«Гендиректор Оператора ГТС Украины не рассказал больше никаких подробностей»

Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о продолжении переговоров по транзиту газа с Газпромом. В субботу, 21 декабря, он написал в Facebook, что отправился в Вену, чтобы продолжить переговоры.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате Оператор ГТС Украины - Газпром по реализации достигнутых вчера договоренностей", - сообщил Макогон.

Накануне стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Пока официально подтверждено, что контракт согласован на пять лет. Другие подробности сообщат сегодня на брифинге в Киеве.

Украина продолжит переговоры с
Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном…

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Обновлено в 11:23 "После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате Оператор ГТС Украины - Газпром по реализации достигнутых вчера договоренностей", - сообщил Макогон.

Обновлено в 12:38 "После изнурительных переговоров в Берлине и Минске прямую в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате «Оператор ГТС Украины - Газпром» по реализации достигнутых вчера договоренностей. Мои поздравления украинской делегации, особенно Алексею Оржель и Юрию Витренко. Детали позже ...", - написал он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 09:56 Гендиректор "Оператора ГТС Украины" не рассказал больше никаких подробностей
Украинская правда Украинская правда  ·  21.12.19, 10:43 Новосозданный "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" в субботу продолжат двусторонние переговоры по реализации договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате в пятницу.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.12.19, 10:46 После завершения переговоров о транзите газа в Минске, по итогам которых Россия и Украина согласились заключить новый контракт на транзит газа, "Газпром" и Оператор газотранспортной системы Украины поехали…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.12.19, 11:12 После завершения переговоров о транзите газа в Минске представители "Газпрома" и оператор газотранспортной системы Украины поехали продолжать переговоры в Вене. Переговоры будут двусторонними, об этом…
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Газета День Газета День  ·  21.12.19, 12:38 После переговоров Украины, Европейской комиссии и России в Минске по транзиту российского газа по газотранспортной системе Украины переговоры между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" продолжаются…
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