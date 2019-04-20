  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов
Политика
Гордон Гордон ·
· УПЦ · Конституционный суд · Суд · Конституционный суд Украины · Январь
Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов

Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов (4 новости)

«Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к…»

18 января 49 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный Суд с просьбой выяснить, соответствует ли Конституции Украины закон о переименовании УПЦ Московского патриархата. Производство в КСУ открыли 19 апреля.19 апреля коллегия судей Конституционного Суда Украины (КСУ) открыла конституционное производство относительно закона "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", который обязывает Украинскую православную церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) сменить название.

Об этом информирует сайт КСУ.

"Осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда", сказано в сообщении.

В УПЦ МП призвали Вселенского патриарха отозвать томос
В УПЦ МП призвали Вселенского патриарха отозвать томос

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Закон, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. 22 декабря закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

18 января 2019 года в Конституционный Суд Украины поступило представление 49 народных депутатов Украины о признании неконституционным закона о переименовании УПЦ МП.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.04.19, 18:12 В Конституционном суде открыли производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России. Такое представление направили 49 депутатов. Коллегия судей КС Украины…
Главред Главред  ·  20.04.19, 18:23 Конституционный суд / ccu.gov.ua По представлению 49 депутатов Конституционный суд открыл производство относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к России. "Постановлением...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.04.19, 19:07 Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к России.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов

Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов
В Германии призвали создать новый договор о ракетах

В Германии призвали создать новый договор о ракетах
США тут надолго: Волкер озвучил, какой Вашингтон видит Украину после выборов

США тут надолго: Волкер озвучил, какой Вашингтон видит Украину после…
Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины – посол Франции

Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один…
Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер

Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер
Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео
Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты

Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты
&quot;Армия, мова, вера&quot; принадлежат не только Порошенко, – Зеленский

"Армия, мова, вера" принадлежат не только Порошенко, – Зеленский
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Объявили лауреатов национальной кинопремии &quot;Золота дзиґа&quot;

Объявили лауреатов национальной кинопремии "Золота дзиґа"
Единственный в мире! Роналду установил уникальный рекорд в истории футбола

Единственный в мире! Роналду установил уникальный рекорд в истории футбола
&quot;Ювентус&quot; в рекордный раз стал чемпионом Италии

"Ювентус" в рекордный раз стал чемпионом Италии
Раненого в Каменском Евгения Найду госпитализировали

Раненого в Каменском Евгения Найду госпитализировали
В суде объяснили причину задержки рассмотрения иска против Зеленского

В суде объяснили причину задержки рассмотрения иска против Зеленского
В &quot;ДНР&quot; заявили об обстреле российских пропагандистов под Донецком

В "ДНР" заявили об обстреле российских пропагандистов под Донецком
Нацкорпус требует наказать Порошенко за борды с Путиным

Нацкорпус требует наказать Порошенко за борды с Путиным
Роналду с Ювентусом стал чемпионом Италии

Роналду с Ювентусом стал чемпионом Италии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.