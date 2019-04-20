Сегодня в 20:35

Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов (4 новости) «Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к…»

18 января 49 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный Суд с просьбой выяснить, соответствует ли Конституции Украины закон о переименовании УПЦ Московского патриархата. Производство в КСУ открыли 19 апреля.19 апреля коллегия судей Конституционного Суда Украины (КСУ) открыла конституционное производство относительно закона "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", который обязывает Украинскую православную церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) сменить название.

Об этом информирует сайт КСУ.

"Осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда", сказано в сообщении.

В УПЦ МП призвали Вселенского патриарха отозвать томос

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Закон, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. 22 декабря закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

18 января 2019 года в Конституционный Суд Украины поступило представление 49 народных депутатов Украины о признании неконституционным закона о переименовании УПЦ МП.