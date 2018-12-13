Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"

Россия переместила свою бригаду ракет "Искандер" ближе к украинской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в эфире телеканала "Украина".

Министр отметил, что теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. Так за последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.

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Он также добавил, что за последние несколько недель РФ значительно усилила группировку на границе с Украиной. В частности, РФ увеличила свои войска на три батальона тактической группы, наполнив их батальонами, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах.

Полторак отметил, что за последние два месяца количество российских танков увеличилось на 300 единиц.