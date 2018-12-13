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Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"

Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры" (6 новостей)

«Ракетные комплексы могут нести ядерные боеголовки»

Россия переместила свою бригаду ракет "Искандер" ближе к украинской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в эфире телеканала "Украина".

Министр отметил, что теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. Так за последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.

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Он также добавил, что за последние несколько недель РФ значительно усилила группировку на границе с Украиной. В частности, РФ увеличила свои войска на три батальона тактической группы, наполнив их батальонами, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах.

Полторак отметил, что за последние два месяца количество российских танков увеличилось на 300 единиц.

ФОТО К НОВОСТИ: «Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"»
Фото Россия нацелила "Искандеры" на Киев, - Полторак
Фото Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"
Фото РФ развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки – Полторак
Фото Россия стянула к границе с Украиной "Искандеры" и огромное количество оружия - Полторак
Фото Россия стянула к границе с Украиной "Искандеры", - Полторак
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Depo.ua Depo.ua  ·  13.12.18, 11:40 Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина" , информирует Depo . ua . Он уточнил, что теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев. "Южный округ Российской…
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Униан Униан  ·  13.12.18, 15:43 Таким образом, по словам министра, Россия значительно увеличила предполагаемый радиус поражения территории Украины.
ТСН ТСН  ·  13.12.18, 16:01 Ракетные комплексы могут нести ядерные боеголовки.
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Комментарии Комментарии  ·  13.12.18, 16:22 Ракеты "Искандер" способны нести ядерный заряд Россия стянула к границе с украинской большое количество военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер".Об этом заявил министр обороны Степан…
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