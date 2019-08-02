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Перерезали горло: в Запорожье убили криминального авторитета «Петрика»

Перерезали горло: в Запорожье убили криминального авторитета «Петрика» (4 новости)

«1 августа в Запорожье во дворе частного дома жестоко убили криминального авторитета Алексея Петрова “Петрика”. Об этом сообщает IPnews. Мужчине…»

В Запорожье девушку облил кипятком ее сожитель пока она спала.

Анастасия Шаповалова проснулась от ужасной боли в 6 часов утра. При этом парень старался, чтобы горячая вода попала в горло девушке. В общей сложности сожитель вылил на 25-летнюю Анастасию 4 литра кипятка, кроме того когда девушка соскочила с кровати он ее догнал и начал обрезать волосы. В это время в соседней комнате спали двое маленьких детей 6 и 4 лет.Стоит отметить, что изверг является отцом этих детей. Сейчас дети находятся у бабушки. Родители парня помогать матери своих внуков отказались. У девушки 21% ожогов тела, также повреждена слизистая оболочка из-за того, что кипяток попал в горло.По словам, волонтеров, которые помогают Анастасии, у девушки практически нет живого места на лице. Она рассказала, что перед инцидентом гуляла со своим парнем в парке и там ему что-то не понравилось.Молодой человек в данный момент находится в бегах. Соседи говорят, что он наркоман и вообще неадекватный человек.Если полиции удастся найти изверга, ему светит до 10 лет тюремного заключения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  02.08.19, 08:36 1 августа в Запорожье во дворе частного дома жестоко убили криминального авторитета Алексея Петрова “Петрика”. Об этом сообщает IPnews. Мужчине перерезали горло. Он скончался на месте. Согласно опубликованным…
Факты Факты  ·  02.08.19, 10:45 Мужчину сначала избили
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