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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 16:39
· Карпаты
Пэрис Хилтон хочет купить украинский курорт: что известно

Пэрис Хилтон хочет купить украинский курорт: что известно (7 новостей)

«У светской львицы масштабные планы на Украину»

Команда Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет диалог по приобретению украинского комплекса "Деренивская Купель".

Он расположен в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. Об этом сообщает Укринформ.

Стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали сделки. Ее должны закрыть до конца лета. А в будущем году "Деренивская Купель" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

Впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинский индустрию развлечений. В ноябре 2018-го Пэрис рассталась с Крисом.

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"Деренивская Купель" находится в урочище Дереневка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные Термы". Фишка комплекса - дендропарк с коллекцией в 5000 насаждений и целебная вода.

Знаменитости Анна Тринчер, Надежда Матвеева, Ольга Сумская, Тарас Тополя и другие селебрити снялись в международном фотопроекте. Проект получил название "Мост дружбы". Дебютирует 2019-го и поразит теплотой дружбы разных народов Европы.

Обновлено в 13:59 Наследница самой большой в мире сети отелей собирается купить комплекса Деренивская Купиль, расположенный в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода.

Обновлено в 16:39

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Главред Главред  ·  26.07.19, 11:22 После поездки в Украину, Пэрис Хилтон весьма заинтересовалась Западной Украиной, и не смогла удержаться, чтобы не выкупить элитный особняк под Ужгородом. Люди Пэрис Хилтон уже некоторое время ведут...
Обозреватель Обозреватель  ·  26.07.19, 11:46 У светской львицы масштабные планы на Украину
РБК Украина РБК Украина  ·  26.07.19, 12:28 Пэрис Хилтон решила купить в Украине курорт. Актриса нацелилась на санаторный комплекс "Деренівська купіль", который находится в селе Нижнее Солотвино Закарпатской области.Все это для того, чтобы провести…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.07.19, 13:18 По слухам, знаменитость хочет провести там конкурс красоты.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.19, 13:59 Американская актриса и бизнес-вумен Пэрис Хилтон ведет переговоры о покупке курортного комплекса в Украине. Об этом сообщает Укринформ. Наследница самой большой в мире сети отелей собирается купить комплекса…
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