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Первое издания "Гарри Поттер" ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов

Первое издания "Гарри Поттер" ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов (4 новости)

«Снимок Эмма Уотсон разместила на своей странице в инстаграме»

Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 34,5 тыс. фунтов стерлингов. Как сообщает ITV News, торги проводились аукционным домом Hansons. Проданное издание содержит две редакционные ошибки. В 1997 году цена книги составляла всего один фунт. Владелица купила ее 20 лет назад, чтобы "что-то почитать в отпуске". Книга пылилась в шкафу около 20 лет, после чего она приняла решение собрать деньги для ремонта. Она пригласила специалиста, чтобы он оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера". Начальная цена за книгу составляла £12 тыс., но она быстро поднялась. Как ранее сообщал Фокус: Третья часть "Фантастических тварей" выйдет уже в следующем году. Сценарий для него пишет сама Джоан Роулинг. По данным Forbes, Джоан Роулинг за прошлый год заработала на $30 млн меньше автора детективов об Алексе Кроссе. Роулинг уступила первое место Джеймсу Паттерсону, который занял первое место в рейтинге.

ФОТО К НОВОСТИ: «Первое издания "Гарри Поттер" ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов»
Фото Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс
Фото Первое издания "Гарри Поттер" ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.08.19, 16:14 Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за $34,5 тыс., сообщает в четверг телеканал CNN.
Телеграф Телеграф  ·  01.08.19, 16:47 Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за $34,5 тыс..
Телеграф Телеграф  ·  01.08.19, 19:54 Снимок Эмма Уотсон разместила на своей странице в инстаграме.
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