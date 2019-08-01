Первое издания "Гарри Поттер" ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов

Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 34,5 тыс. фунтов стерлингов. Как сообщает ITV News, торги проводились аукционным домом Hansons. Проданное издание содержит две редакционные ошибки. В 1997 году цена книги составляла всего один фунт. Владелица купила ее 20 лет назад, чтобы "что-то почитать в отпуске". Книга пылилась в шкафу около 20 лет, после чего она приняла решение собрать деньги для ремонта. Она пригласила специалиста, чтобы он оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера". Начальная цена за книгу составляла £12 тыс., но она быстро поднялась. Как ранее сообщал Фокус: Третья часть "Фантастических тварей" выйдет уже в следующем году. Сценарий для него пишет сама Джоан Роулинг. По данным Forbes, Джоан Роулинг за прошлый год заработала на $30 млн меньше автора детективов об Алексе Кроссе. Роулинг уступила первое место Джеймсу Паттерсону, который занял первое место в рейтинге.