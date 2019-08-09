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Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата

Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата (5 новостей)

«Торжественное заседание новой Верховной Рады: когда состоится»

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 29 августа. Такое решение было принято сегодня на заседании подготовительной группы депутатской группы.

Представитель Слуги народа Дмитрий Разумков, который ведет заседание, отметил, что ближайшие даты, когда может состояться заседание Верховной Рады, - это 27 или 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады девятого созыва 29 августа. Для того, чтобы не затягивать этот процесс, чтобы как можно быстрее приступить к работе", - сказал он.

Артур Герасимов от Европейской солидарности предложил другую дату - 3 сентября. Сергей Левочкин от Оппозиционной платформы - За життя высказался за 20 августа, на что Разумков возразил, что необходимо отсчитать 20 дней от даты опубликования ЦИКом результатов выборов.

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8 августа Разумков заявил, что Слуга народа не ведет коалиционных переговоров с другими политсилами. Он напомнил, что президентская партия может самостоятельно создать большинство, поскольку имеет наибольшую фракцию в истории.

4 августа будущие депутаты Слуги народа завершили недельный курс обучения в Трускавце.

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