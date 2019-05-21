Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером (9 новостей) «По словам советника, Зеленский не решил, кого назначит на должность главы своей администрации»

Первые кадровые назначения новоизбранного президента Владимира Зеленского могут появиться уже во вторник вечером. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Говоря о своем возможном назначении на пост главы Администрации президента Украины, Богдан сказал, что такое решение не принималось. "Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - уточнил он.

"Владимир Зеленский считает, что на такую должность (глава АП, - ред.) должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Но, какое решение он примет, я на сегодняшний день сообщить не могу", - добавил Богдан.

Также Богдан сообщил о намерении Владимира Зеленского подписать указ о роспуске Верховной Рады в ближайшее время.

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Обновлено в 15:12 "Вопрос к Верховной Раде. Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию Президента", заверил он.

Обновлено в 15:59