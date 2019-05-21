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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:59
Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером

Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером (9 новостей)

«По словам советника, Зеленский не решил, кого назначит на должность главы своей администрации»

Первые кадровые назначения новоизбранного президента Владимира Зеленского могут появиться уже во вторник вечером. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Говоря о своем возможном назначении на пост главы Администрации президента Украины, Богдан сказал, что такое решение не принималось. "Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - уточнил он.

"Владимир Зеленский считает, что на такую должность (глава АП, - ред.) должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Но, какое решение он примет, я на сегодняшний день сообщить не могу", - добавил Богдан.

Также Богдан сообщил о намерении Владимира Зеленского подписать указ о роспуске Верховной Рады в ближайшее время.

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Обновлено в 15:12 "Вопрос к Верховной Раде. Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию Президента", заверил он.

Обновлено в 15:59

ФОТО К НОВОСТИ: «Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером»
Фото Сегодня будут первые назначения Зеленского
Фото Первые кадровые решения Зеленского могут появиться уже сегодня вечером – советник президента
Фото Советник Зеленского Богдан: Возможно, первые кадровые указы президента появятся сегодня вечером
Фото Советник Зеленского Богдан сообщил, что в указе президента основанием роспуска Рады будет отсутствие коалиции
Фото Зеленский готов подписать закон про импичмент президенту в первый же день, когда тот поступит из Рады - Богдан
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.05.19, 13:55 Сегодня, 21 мая, президент Владимир Зеленский может подписать свой первый указ о назначении. Об этом заявил его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан после консультаций президента с руководителями…
УНН УНН  ·  21.05.19, 14:01 Первые кадровые указы Президента Украины могут появиться сегодня вечером. Об этом заявил журналистам советник Зеленского Андрей Богдан, передает корреспондент УНН."Решение (о назначении главы АП - ред.)…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.05.19, 14:16 Первые кадровые назначения президента Украины Владимира Зеленского могут появиться уже во вторник вечером
Униан Униан  ·  21.05.19, 14:33 По словам советника, Зеленский не решил, кого назначит на должность главы своей администрации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  21.05.19, 14:35 Адвокат Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет назначить на должность главы своей Администрации "человека из ближайшего окружения, которому он доверяет".Решение о назначении…
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