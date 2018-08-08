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Украина
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:41
Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева

Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева (9 новостей)

«Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины»

Украина начала сборку первого экспериментального корпуса БТР-4. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на заводе им. В. А. Малышева в Харькове. Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В общем сварщики, слесари и инструментальщики завода должны объединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных", - написал он.

При этом глава государства подчеркнул, что в случае успешного прохождения тестовых испытаний, завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

"Также ГП "Завод им. Малышева", который входит в Государственный концерн "Укроборонпром", кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3", - отметил Порошенко, добавляя, что это усилит обороноспособность украинского войска.

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Ранее сообщалось, что Киевский бронетанковый завод передал Национальной гвардии партию бронетранспортеров БТР-3ДА. Он оснащен боевым модулем "Штурм-М", в комплект которого входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, которая имеет скорострельность 330 выстрелов/минуту.

До этого на предприятии для украинских бойцов было произведено более полусотни новых БТР-3, также отремонтировано около 140 единиц бронетехники и прочего тяжелого вооружения. 

Обновлено в 13:41 Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева»
Фото Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева
Фото Начата сборка экспериментального корпуса БТР-4
Фото "Укроборонпром" начал сборку первого экспериментального корпуса БТР-4. Видео
Фото В Украине начали сборку первого экспериментального корпуса БТР-4
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 12:48 На ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) собирают первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4, который в случае успешного прохождения тестов, поступит в серийное производство, сообщил президент…
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Униан Униан  ·  08.08.18, 13:41 Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины.
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