Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева (9 новостей) «Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины»

Украина начала сборку первого экспериментального корпуса БТР-4. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на заводе им. В. А. Малышева в Харькове. Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В общем сварщики, слесари и инструментальщики завода должны объединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных", - написал он.

При этом глава государства подчеркнул, что в случае успешного прохождения тестовых испытаний, завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

"Также ГП "Завод им. Малышева", который входит в Государственный концерн "Укроборонпром", кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3", - отметил Порошенко, добавляя, что это усилит обороноспособность украинского войска.

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Ранее сообщалось, что Киевский бронетанковый завод передал Национальной гвардии партию бронетранспортеров БТР-3ДА. Он оснащен боевым модулем "Штурм-М", в комплект которого входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, которая имеет скорострельность 330 выстрелов/минуту.

До этого на предприятии для украинских бойцов было произведено более полусотни новых БТР-3, также отремонтировано около 140 единиц бронетехники и прочего тяжелого вооружения.

Обновлено в 13:41 Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины.