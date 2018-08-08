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Главком Главком · · Обновлено в 20:42
· General Electric
Первый локомотив из США отправился в Украину

Первый локомотив из США отправился в Украину (6 новостей)

«Сегодня первый локомотив TE33AC с завода General Electric Transportation в Эри, штат Пенсильвания, отправился в Украину»

Перший локомотив TE33AC із заводу General Electric Transportation у Ері, штат Пенсильванія, в середу, 8 серпня, вирушив до України. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Локомотив поїде залізницею до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантику, Середземне та Чорне море до Чорноморська», - розповів Кравцов.

За його словами, остаточне доукомплектування локомотива проводитиметься на Крюківському вагонобудівному заводі. «Після цього він буде прийнятий в експлуатацію та почне перевозити вантажі», - заявив керівник «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що локомотивні бригади «Укрзалізниці» навчатимуть правил експлуатації та обслуговування локомотивів General Electric серії ТЕ33АС. Уже відібрано 10 машиністів, які в другій половині серпня пройдуть навчання в «Центрі оцінки та розвитку персоналу залізничного транспорту» в місті Астана.

Крюковский завод и General Electric договорились о локализации
Крюковский завод и General Electric договорились о локализации

Навчання відповідно до угоди проходитиме за кошти General Electric. Після навчання машиністи спільно з фахівцями кадрових служб «Укрзалізниці» розгорнуть повний цикл теоретичного та практичного навчання своїх колег на місцях.

Обновлено в 20:20 Сегодня первый локомотив TE33AC с завода General Electric Transportation в Эри, штат Пенсильвания, отправился в Украину.

Обновлено в 20:42 "Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал Кравцов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Первый локомотив из США отправился в Украину»
Фото Первый локомотив из США отправился в Украину
Фото Перший локомотив General Electric вже везуть в Україну
Фото General Electric сегодня отправил для "Укрзализныци" первый локомотив
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 17:24 Американская компания General Electric сегодня отправляет в Украину первый локомотив, произведенный для "Укрзализныци".
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 17:57 Американская компания General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 18:30 С завода General Electric 8 августа отправят первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци". Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook."Локомотив поедет поездом в Норфолк, штат Вирджиния,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 20:20 Сегодня первый локомотив TE33AC с завода General Electric Transportation в Эри, штат Пенсильвания, отправился в Украину.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 20:42 Завод General Electric в Пенсильвании (США) в среду, 8 августа, отправитл в Украину первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци". Об этом сообщил в Facebook и. о. главы правления ПАТ "Укрзализныця" Евгений…
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