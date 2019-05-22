Сегодня в 13:30

Первый президентский законопроект внесен в ВР (5 новостей) «Президент Владимир Зеленский уже внес проект закона о внесении изменений в закон О публичных закупках, а закон о выборах нардепов…»

Верховная Рада почтила минутой молчания всех погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Верховная Рада проводит внеочередное заседание.

В повестке дня - внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов" и в Закон Украины "О публичных закупках".

Парубий: Роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис

Внеочередное заседание парламента вчера созвал спикер Андрей Парубий по просьбе президента Владимира Зеленского.

Вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля.

Обновлено в 13:20 В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины.

Обновлено в 14:26 Президент Владимир Зеленский предлагал Раде ввести закрытые избирательные списки и снизить проходной барьер до 3%.