Первый президентский законопроект внесен в ВР

Верховная Рада почтила минутой молчания всех погибших за независимость и территориальную целостность Украины.
Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Верховная Рада проводит внеочередное заседание.
В повестке дня - внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов" и в Закон Украины "О публичных закупках".
Внеочередное заседание парламента вчера созвал спикер Андрей Парубий по просьбе президента Владимира Зеленского.
Вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля.
Обновлено в 13:20 В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины.
Обновлено в 14:26 Президент Владимир Зеленский предлагал Раде ввести закрытые избирательные списки и снизить проходной барьер до 3%.