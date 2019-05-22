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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:26
Первый президентский законопроект внесен в ВР

Первый президентский законопроект внесен в ВР (5 новостей)

«Президент Владимир Зеленский уже внес проект закона о внесении изменений в закон О публичных закупках, а закон о выборах нардепов…»

Верховная Рада почтила минутой молчания всех погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Верховная Рада проводит внеочередное заседание. 

В повестке дня - внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов" и в Закон Украины "О публичных закупках". 

Парубий: Роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис
Парубий: Роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис

Внеочередное заседание парламента вчера созвал спикер Андрей Парубий по просьбе президента Владимира Зеленского. 

Вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 

Обновлено в 13:20 В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины.

Обновлено в 14:26 Президент Владимир Зеленский предлагал Раде ввести закрытые избирательные списки и снизить проходной барьер до 3%. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  22.05.19, 10:43 В ВР зарегистрирован первый президентский законопроект, сообщает УНН.Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса…
Украинская правда Украинская правда  ·  22.05.19, 10:51 Президент Владимир Зеленский уже внес проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках", а закон о выборах нардепов новый глава государства еще не внес.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 13:20 В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов…
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