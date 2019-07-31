Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный тизер гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman).
Для Скорсезе картина станет первым проектом для Netflix. Она основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане.
Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" играет Роберт Де Ниро. В звездный актерский состав фильма также вошли Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель.
Как сообщалось ранее, в "Ирландце" планируется использовать дорогие технологии, чтобы показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. В частности, Роберт Де Ниро станет молодым с помощью цифровой обработки.
Мировая премьера картины состоится на Нью-Йоркском кинофестивале, который откроется 27 сентября. "Ирландец" будет доступен для пользователей Netflix 27 ноября этого года.
Как сообщалось ранее, представлен украинский трейлер фильма о взлете и падении Харви Вайнштейна.
Обновлено в 17:43 Премьера фильма намечена на осень 2019-го года.
Обновлено в 18:30