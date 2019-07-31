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Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино (6 новостей и 1 видео) «Премьера фильма намечена на осень 2019-го года»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный тизер гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman).

Для Скорсезе картина станет первым проектом для Netflix. Она основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане.

Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" играет Роберт Де Ниро. В звездный актерский состав фильма также вошли Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель.

Как сообщалось ранее, в "Ирландце" планируется использовать дорогие технологии, чтобы показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. В частности, Роберт Де Ниро станет молодым с помощью цифровой обработки.

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Мировая премьера картины состоится на Нью-Йоркском кинофестивале, который откроется 27 сентября. "Ирландец" будет доступен для пользователей Netflix 27 ноября этого года.

Как сообщалось ранее, представлен украинский трейлер фильма о взлете и падении Харви Вайнштейна.

Обновлено в 17:43 Премьера фильма намечена на осень 2019-го года.

Обновлено в 18:30