  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино
Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:30
· Фильм · Сервис
Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино (6 новостей и 1 видео)

«Премьера фильма намечена на осень 2019-го года»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный тизер гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman).

Для Скорсезе картина станет первым проектом для Netflix. Она основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане.

Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" играет Роберт Де Ниро. В звездный актерский состав фильма также вошли Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель. 

Как сообщалось ранее, в "Ирландце" планируется использовать дорогие технологии, чтобы показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. В частности, Роберт Де Ниро станет молодым с помощью цифровой обработки.

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино…

Мировая премьера картины состоится на Нью-Йоркском кинофестивале, который откроется 27 сентября. "Ирландец" будет доступен для пользователей Netflix 27 ноября этого года.

Как сообщалось ранее, представлен украинский трейлер фильма о взлете и падении Харви Вайнштейна.

Обновлено в 17:43 Премьера фильма намечена на осень 2019-го года.

Обновлено в 18:30

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  31.07.19, 15:26 Только вчера мы написали о том, что премьеру криминальной драмы «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе назначили на 27 сентября 2019 года в рамках открытия Нью-Йоркского кинофестиваля, а сегодня…
Главред Главред  ·  31.07.19, 15:42 Уникальный фильм Ирландец от Мартина Скорсезе и Netflix получил свою премьеру на фестивале New York Film Festival 27 сентября 2019 года. После этого фильм будет представлен для показа в кинотеатрах.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.07.19, 16:34 Роли в фильме исполнили Аль Пачино и Роберт де Ниро.
Униан Униан  ·  31.07.19, 17:43 Премьера фильма намечена на осень 2019-го года.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Убийство Гандзюк: В Херсоне забросали управления полиции петардами

Убийство Гандзюк: В Херсоне забросали управления полиции петардами
&quot;Феномен Олега Винника&quot;: певец празднует 46-летие

"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие
Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman»…
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия

В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия
Остров Крит всколыхнуло землетрясение

Остров Крит всколыхнуло землетрясение
Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей

Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет

Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский назначил нового руководителя Черкасской области

Зеленский назначил нового руководителя Черкасской области
Завтра в Украине рекордно подешевеет валюта: свежие курсы от НБУ

Завтра в Украине рекордно подешевеет валюта: свежие курсы от НБУ
Зеленский представил населению Черкасской области нового руководителя

Зеленский представил населению Черкасской области нового руководителя
ЦВК вже визнала обраними 134 нардепів

ЦВК вже визнала обраними 134 нардепів
«Спящая красавица»: В Мелитополе женщина уснула на полу в маршрутке 

«Спящая красавица»: В Мелитополе женщина уснула на полу в маршрутке 
Вышел первый тизер фильма Мартина Скорсезе &quot;Ирландец&quot; (Видео)

Вышел первый тизер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" (Видео)
Зеленский призвал ускорить ремонт и строительство автодорог в Черкасской области

Зеленский призвал ускорить ремонт и строительство автодорог в Черкасской области
В годовщину убийства Гандзюк активисты митинговали у домов Рищука и Павловского, а также возле полиции и облсовета в Херсоне

В годовщину убийства Гандзюк активисты митинговали у домов Рищука и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.