Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов (12 новостей) «Он был первым человеком, который вышел в открытый космос»

В России на 86-м году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Он стал одинадцатым космонавтом Советского Союза и попал в историю как первый человек, который вышел в открытый космос. Выход он совершил в 1965 году.

Кроме того, в июле 1975 года Лелнов принял участие в первом советско-американском совместном космическом полете, когда корабли "Союз-19" и Apollo состыковались, а космонавтов и астронавтов перешли на соседние корабли.

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Алексей Леонов был дважды Героем Советского Союза.

Обстоятельства смерти космонавта не сообщаются, однако известно, что в последние годы мужчина тяжело болел. Кроме того, по информации Telegram-канала Mash, Леонов ушел из жизни после продолжительной болезни в Московской клинической больнице № 68.