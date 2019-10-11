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Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов

Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов (12 новостей)

«Он был первым человеком, который вышел в открытый космос»

В России на 86-м году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Он стал одинадцатым космонавтом Советского Союза и попал в историю как первый человек, который вышел в открытый космос. Выход он совершил в 1965 году.

Кроме того, в июле 1975 года Лелнов принял участие в первом советско-американском совместном космическом полете, когда корабли "Союз-19" и Apollo состыковались, а космонавтов и астронавтов перешли на соседние корабли.

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Алексей Леонов был дважды Героем Советского Союза.

Обстоятельства смерти космонавта не сообщаются, однако известно, что в последние годы мужчина тяжело болел. Кроме того, по информации Telegram-канала Mash, Леонов ушел из жизни после продолжительной болезни в Московской клинической больнице № 68.

ФОТО К НОВОСТИ: «Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов»
Фото Умер Алексей Леонов – первый в мире космонавт, вышедший в открытый космос
Фото Умер Алексей Леонов - первый человек вышедший в открытый космос
Фото Умер известный космонавт Алексей Леонов
Фото Умер легендарный космонавт Алексей Леонов
Фото Умер советский космонавт Алексей Леонов
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Гордон Гордон  ·  11.10.19, 14:22 В Москве умер космонавт Алексей Леонов, в последние годы он тяжело болел. В Москве в возрасте 85 лет умер космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает ТАСС.В последние годы он тяжело болел. По данным…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.19, 14:23 Он был первым человеком, который вышел в открытый космос.
Joinfo Joinfo  ·  11.10.19, 14:24 На 86-м году жизни скончался известный советский космонавт Алексей Архипович Леонов. Легендарный Герой СССР скончался в Москве 11 октября 2019 года.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 14:27 Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщает в пятницу, 11 октября, Интерфакс. Отметим, Леонов был одиннадцатым советским космонавтом…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 14:27 В России умер космонавт Алексей Леонов, который был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Он умер 86-м году жизни в Москве. Новость дополняется
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.19, 14:27 11 жовтня у віці 85 років помер радянський космонавт Олексій Леонов
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.10.19, 14:28 Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает российский Интерфакс."Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник.Леонов…
UAinfo UAinfo  ·  11.10.19, 14:35 На 86-му році життя помер космонавт Олексій Леонов, який першим вийшов у відкритий космос
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.19, 14:36 Он стал первым человеком, который вышел в открытый космос.
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.19, 14:39 Советский космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет, передает "Интерфакс". В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом…
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.19, 14:50 Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.
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