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Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт

Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт (3 новости)

«Поздно ночью правоохранители Киевской области на трассе Киев - Чоп обнаружили женщину, которая шла вдоль дороги. Оказалось, что это -…»

Женщину обнаружили на трассе Киев-Чоп.

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Главред Главред  ·  01.08.19, 19:09 Поздно ночью правоохранители Киевской области на трассе Киев - Чоп обнаружили женщину, которая шла вдоль дороги. Оказалось, что это - поклонница украинского певца Олега Винника, которая очень хотела попасть...
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Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт

Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на…
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