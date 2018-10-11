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Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:25
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Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam

Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam (5 новостей и 1 видео)

«Композиция Плакала попала в десятку популярных песен чарта Shazam»

Молодая украинская группа KAZKA, которая получила большую известность после шоу "Х-фактор" 8 сезона, достигает невиданных вершин благодаря своему творчеству. Их хит "Плакала" попал в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы Юрий Никитин.

Трек группы KAZKA "Плакала" вошел в Топ-10 песен мирового чарта Shazam. И как пишут эксперты – это первый случай в истории украинской музыки (и не только украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире, – прокомментировал достижения группы продюсер.

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Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня
Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня

Сегодня Трек #kazkaплакала вошёл в Топ 10 песен мирового чарта #Shazam . И как пишут эксперты - это первый случай в истории украинской музыки (и не только Украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире.️Вопрос: С чем по-вашему это связано?️

Допис, поширений Юрий Никитин (@yuriynikitin) 9 Жов 2018 р. о 8:14 PDT

Стоит добавить, что в июле этого года композиция "Плакала" возглавила украинский чарт клипов в YouTube. С 17 мая, когда впервые было опубликовано liryc-видео на композицию группы KAZKA, его посмотрело более 57 миллионов пользователей. Относительно официального видеоклипа на песню, который появился в YouTube 25 сентября, по состоянию на сейчас его посмотрело более 6 миллионов поклонников.

KAZKA – "Плакала": смотреть видео онлайн

Что известно о сервисе Shazam? Это приложение для мобильных устройств и компьютеров, оборудованных микрофоном, которое только по короткому фрагменту аудиозаписи может найти нужное музыкальное произведение.

Обновлено в 21:14 Композиция "Плакала" попала в десятку популярных песен чарта Shazam.

Обновлено в 22:25 Украинская группа KAZKA, который недавно представила эмоциональное видео на композицию «Плакала», с этой песней попала в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam. Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер группы Юрий Никитин. «Трек ...

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Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 16:52 Трек занимает девятое место рейтинга. Как написал украинский продюсер Юрий Никитин на своей странице в соцсети Instagram, это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.18, 18:05 Песня "Плакала" украинского проекта KAZKA попала на девятую строчку мирового чарта Shazam
Униан Униан  ·  11.10.18, 21:14 Композиция "Плакала" попала в десятку популярных песен чарта Shazam.
Хвиля Хвиля  ·  11.10.18, 22:25 Украинская группа KAZKA, который недавно представила эмоциональное видео на композицию «Плакала», с этой песней попала в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam. Об этом на своей…
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Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam

Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam
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