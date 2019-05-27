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Петиция о признании Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч подписей (8 новостей) «Бундестаг должен определить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством…»

На сайте парламента Германии петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 000 подписей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что петиция с призывом к немецкому Бундестагу признать Голодомор геноцидом набрала более 50 000 подписей.

"Это огромная победа Украины. Впереди - непростая работа с депутатами. Решительно надеемся на успешные результаты", - отметили в МИД.

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Отметим, в тексте петиции немецкому парламенту предлагают признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, "вызванным советским режимом под руководством Сталина". На сегодня Голодомор признали Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США, Италия, Испания, Бразилия, Чехия. Еще ряд стран осудил Голодомор как преступный акт против человечности.