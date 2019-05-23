  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов
Политика
УНН УНН ·
· Отставка · Президент Украины
Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов

Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов (5 новостей)

«Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о его отставке набрала за сутки необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом…»

Петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины только 22 мая, за сутки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов - 25 тысяч, сообщает УНН.

По состоянию на 15:12 23 мая петиция преодолела барьер в 25 тысяч голосов.

"Статус: ожидает рассмотрения", - говорится в подписи относительно статуса петиции.

Этим утром у петиции, которую зарегистрировали накануне, было лишь чуть больше 5 тысяч голосов.

Главные новости футбола 9 января: Зинченко забил классный дебютный гол…
Главные новости футбола 9 января: Зинченко забил классный дебютный гол…

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!" - указано в частности в петиции авторства Максима Николаевича Безрука.

У Зеленского отреагировали на петицию об отставке Президента.

Добавим, это не единственная петиция об отставке Зеленского. Со вчерашнего дня идет сбор подписей под петицией "Отставка Президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний".

ФОТО К НОВОСТИ: «Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов»
Фото Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов
Фото Петиция за отставку Зеленского за сутки набрала 25 тысяч подписей
Фото Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов всего за сутки
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комментарии Комментарии  ·  23.05.19, 15:11 Менее, чем за сутки, петиция набрала небходимые голоса На официальном сайте главы государства петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимо количество голосов.  Отметим,…
Facenews Facenews  ·  23.05.19, 15:27 На сайте президента Украины вчера, 22 мая, появилась электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.Всего за день она набрала нужное количество голосов для ее…
Газета День Газета День  ·  23.05.19, 16:45 Петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей. Петицию зарегистрировал Максим Безрук 22 мая, она набрала необходимое количество подписей за сутки. Автор…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 17:22 Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о его отставке набрала за сутки необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли

Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли
&quot;Народный фронт&quot; подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского

"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского
Не референдум, а опрос: Зеленский хочет услышать мнение людей о переговорах с РФ

Не референдум, а опрос: Зеленский хочет услышать мнение людей о…
&quot;Нет&quot;. Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией

"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией
В Раду могут пройти партии &quot;Слуга народа&quot;, &quot;ОП - За життя&quot;, БПП и &quot;Батькивщина&quot;, - опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За…
Против Порошенко подали заявление об отмывании $300 млн

Против Порошенко подали заявление об отмывании $300 млн
Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс

Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс
Всемирный банк призвал украинскую власть сохранить сотрудничество с МВФ

Всемирный банк призвал украинскую власть сохранить сотрудничество с МВФ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: берегитесь обмана

Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака по картам…
Перспективы экономического роста на 2019 год в Украине ослабились – экономист ВБ

Перспективы экономического роста на 2019 год в Украине ослабились –…
Свадьба года: бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Свадьба года: бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на…
Свадьба Потапа и Насти Каменских: все подробности истории любви

Свадьба Потапа и Насти Каменских: все подробности истории любви
Предлагал 10-летним детям 500 евро: В Киеве педофил снимал порно с детьми

Предлагал 10-летним детям 500 евро: В Киеве педофил снимал порно…
Климкин о вероятности новой газовой войны с РФ: Россияне ее точно планируют, хотя реализация – это другое дело

Климкин о вероятности новой газовой войны с РФ: Россияне ее…
&quot;Терминатор: Темная судьба&quot;. Вышел трейлер фильма со Шварценеггером. Видео

"Терминатор: Темная судьба". Вышел трейлер фильма со Шварценеггером. Видео
Российская &quot;Администрация морских портов Черного моря&quot; в 2018 году понесла убытков на более $11 млн – Министерство по делам оккупированных территорий

Российская "Администрация морских портов Черного моря" в 2018 году понесла…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.