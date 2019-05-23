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Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов (5 новостей) «Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о его отставке набрала за сутки необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом…»

Петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины только 22 мая, за сутки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов - 25 тысяч, сообщает УНН.

По состоянию на 15:12 23 мая петиция преодолела барьер в 25 тысяч голосов.

"Статус: ожидает рассмотрения", - говорится в подписи относительно статуса петиции.

Этим утром у петиции, которую зарегистрировали накануне, было лишь чуть больше 5 тысяч голосов.

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"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!" - указано в частности в петиции авторства Максима Николаевича Безрука.

У Зеленского отреагировали на петицию об отставке Президента.

Добавим, это не единственная петиция об отставке Зеленского. Со вчерашнего дня идет сбор подписей под петицией "Отставка Президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний".