Петиция за лишение Медведчука звания почетного юриста набрала 25 тысяч голосов (6 новостей) «Петиция о лишении звания заслуженного юриста Украины с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука набрала необходимое количество голосов»

Отменить указ президента о присвоении звания "заслуженный юрист Украины" депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку призывает петиция, набравшая на сайте президента более 25000 голосов.

Петиция была опубликована 25 августа. Ее автор считает, что Медведчук не заслуживает права носить это звание, поскольку не защищал должным образом поэта и правозащитника Василия Стуса и других диссидентов в то время, когда работал адвокатом в СССР.

Петиция, набравшая 25000 голосов, должна быть рассмотрена президентом.

В прошлом году разгорелся скандал из-за удаления сцены, в которой присутствует Медведчук, из фильма о Стусе.

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В итоге сцена с Медведчуком была возвращена в фильм.

Обновлено в 17:11 Электронная петиция о лишении действующего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" набрала 25 тысяч голосов на сайте главы государства. Теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский. На данный момент петицию подписали уже 25634 человек. Автор петиции Владислав Грязев…

Обновлено в 19:13 Автор петиции Владислав Грезев требует отменить указ президента № 422/92 от 18 августа 1992 года в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины" из-за ненадлежащей защиты прав украинского поэта Василия Стуса и диссидента Николая Кунцевича.