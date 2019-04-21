Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, намерен поздравить своего оппонента Владимира Зеленского, но не оставит политику.
Такое заявление он сделал в своем предвыборном штабе.
"Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда! — сказал глава государства. — Не сдавайся в большом, не сдавайся в малом. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Эти слова я услышал, когда я получил разграбленную Януковичем, ордой Путина страну.
Тогда мне звонили лидеры мировых держав и не поздравляли, а соболезновали. Тогда очереди стать президентом точно не было. "Никогда не сдавался" слышал я и накануне второго тура. "Никогда не сдавайся" слышу я и сейчас.
Я вижу результаты экзитполов, и они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его — так, как принято в цивилизованных европейских странах. Завтра будет 22 апреля, и надо объединяться, чтобы бороться за страну. Через месяц я должен буду покинуть пост. Но хочу заявить: я уйду из офиса, но не уйду из политики!".
Порошенко пообещал, что продолжит бороться за европейскую интеграцию Украины, за безвиз, за украинский язык и церковь, за банковскую систему, за оборону, децентрализацию, инклюзивное образование, Новую украинскую школу, реформу сельской медицины, электронные закупки, энергетическую реформу и прочее, что сделала его команда за последние пять лет.
"Наша команда — это вся Украина, — сказал он. — И вашими усилиями это получилось. Если бы не было вас, украинцев, ничего бы не получилось. Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. И наша Украина только выиграет от этого".
Он также готов подставить плечо команде оппонента "во всем, что касается национальных интересов Украины".
"Между оглашением результатов и инаугурацией готов без ограничений помочь новому президенту войти в курс дела в деталях. Я готов передать новому президенту всю сеть мировой поддержки Украины. Это и есть та реальная сетка, а не та, в которой нас безосновательно упрекали оппоненты", — сказал Порошенко.
Глава государства признался в любви к своей стране и народу:
"Я сегодня скажу одну вещь, которую не говорил никогда. Слушайте, я люблю Украину. Я точно ее очень люблю. Я люблю свой украинский народ. И этим чувством я руководствовался все годы моего президентства. Обо мне говорили ужасные вещи. Если бы я в них поверил, я бы сам за себя не проголосовал… Боже, береги Украину!".