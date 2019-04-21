Петр Порошенко признал свое поражение на выборах (5 новостей) «Президент Украины Петр Порошенко выступил в своем предвыборном штабе после оглашения результатов экзитполов, согласно которым он проиграл второй тур выборов»

Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, намерен поздравить своего оппонента Владимира Зеленского, но не оставит политику.

Такое заявление он сделал в своем предвыборном штабе.

"Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда! — сказал глава государства. — Не сдавайся в большом, не сдавайся в малом. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Эти слова я услышал, когда я получил разграбленную Януковичем, ордой Путина страну.

Тогда мне звонили лидеры мировых держав и не поздравляли, а соболезновали. Тогда очереди стать президентом точно не было. "Никогда не сдавался" слышал я и накануне второго тура. "Никогда не сдавайся" слышу я и сейчас.

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Я вижу результаты экзитполов, и они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его — так, как принято в цивилизованных европейских странах. Завтра будет 22 апреля, и надо объединяться, чтобы бороться за страну. Через месяц я должен буду покинуть пост. Но хочу заявить: я уйду из офиса, но не уйду из политики!".

Порошенко пообещал, что продолжит бороться за европейскую интеграцию Украины, за безвиз, за украинский язык и церковь, за банковскую систему, за оборону, децентрализацию, инклюзивное образование, Новую украинскую школу, реформу сельской медицины, электронные закупки, энергетическую реформу и прочее, что сделала его команда за последние пять лет.

"Наша команда — это вся Украина, — сказал он. — И вашими усилиями это получилось. Если бы не было вас, украинцев, ничего бы не получилось. Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. И наша Украина только выиграет от этого".

Он также готов подставить плечо команде оппонента "во всем, что касается национальных интересов Украины".

"Между оглашением результатов и инаугурацией готов без ограничений помочь новому президенту войти в курс дела в деталях. Я готов передать новому президенту всю сеть мировой поддержки Украины. Это и есть та реальная сетка, а не та, в которой нас безосновательно упрекали оппоненты", — сказал Порошенко.

Глава государства признался в любви к своей стране и народу:

"Я сегодня скажу одну вещь, которую не говорил никогда. Слушайте, я люблю Украину. Я точно ее очень люблю. Я люблю свой украинский народ. И этим чувством я руководствовался все годы моего президентства. Обо мне говорили ужасные вещи. Если бы я в них поверил, я бы сам за себя не проголосовал… Боже, береги Украину!".