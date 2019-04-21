  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Петр Порошенко признал свое поражение на выборах
Политика
Думская Думская ·
· Выборы · Политика
Петр Порошенко признал свое поражение на выборах

Петр Порошенко признал свое поражение на выборах (5 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко выступил в своем предвыборном штабе после оглашения результатов экзитполов, согласно которым он проиграл второй тур выборов»

Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, намерен поздравить своего оппонента Владимира Зеленского, но не оставит политику.

Такое заявление он сделал в своем предвыборном штабе.

"Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда! — сказал глава государства. — Не сдавайся в большом, не сдавайся в малом. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Эти слова я услышал, когда я получил разграбленную Януковичем, ордой Путина страну.

Тогда мне звонили лидеры мировых держав и не поздравляли, а соболезновали. Тогда очереди стать президентом точно не было. "Никогда не сдавался" слышал я и накануне второго тура. "Никогда не сдавайся" слышу я и сейчас.

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…
Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

Я вижу результаты экзитполов, и они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его — так, как принято в цивилизованных европейских странах. Завтра будет 22 апреля, и надо объединяться, чтобы бороться за страну. Через месяц я должен буду покинуть пост. Но хочу заявить: я уйду из офиса, но не уйду из политики!".

Порошенко пообещал, что продолжит бороться за европейскую интеграцию Украины, за безвиз, за украинский язык и церковь, за банковскую систему, за оборону, децентрализацию, инклюзивное образование, Новую украинскую школу, реформу сельской медицины, электронные закупки, энергетическую реформу и прочее, что сделала его команда за последние пять лет.

"Наша команда — это вся Украина, — сказал он. — И вашими усилиями это получилось. Если бы не было вас, украинцев, ничего бы не получилось. Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. И наша Украина только выиграет от этого".

Он также готов подставить плечо команде оппонента "во всем, что касается национальных интересов Украины".

"Между оглашением результатов и инаугурацией готов без ограничений помочь новому президенту войти в курс дела в деталях. Я готов передать новому президенту всю сеть мировой поддержки Украины. Это и есть та реальная сетка, а не та, в которой нас безосновательно упрекали оппоненты", — сказал Порошенко.

Глава государства признался в любви к своей стране и народу:

"Я сегодня скажу одну вещь, которую не говорил никогда. Слушайте, я люблю Украину. Я точно ее очень люблю. Я люблю свой украинский народ. И этим чувством я руководствовался все годы моего президентства. Обо мне говорили ужасные вещи. Если бы я в них поверил, я бы сам за себя не проголосовал… Боже, береги Украину!".

ФОТО К НОВОСТИ: «Петр Порошенко признал свое поражение на выборах»
Фото Петр Порошенко признал свое поражение на выборах
Фото Порошенко поздравил Зеленского и признал свое поражение
Фото Порошенко признает поражение, но остается в политике и будет бороться за страну: "Боже, береги Украину!"
Фото "Никогда не сдавайся": Речь президента Порошенко после поражения
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  21.04.19, 20:27 Петр Порошенко Президент Петр Порошенко заявил, что понимает, что он теряет по итогам второго тура пост президента Украины. "Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, никогда,...
Фокус Фокус  ·  21.04.19, 20:33 Петр Порошенко в своем штабе признал свое поражение на выборах президента в 2019 году. Об этом сообщает Фокус. Так, кандидат прокомментировал результаты национального экзит-полла и процитировал слова…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.04.19, 21:03 Действующий украинский гарант Петр Порошенко заявил, что готов поздравить на выборах президента своего оппонента Владимира Зеленского. Также политик подчеркнул, что он и его команда подставят плечо новоизбранному…
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 00:46 Президент Украины Петр Порошенко выступил в своем предвыборном штабе после оглашения результатов экзитполов, согласно которым он проиграл второй тур выборов.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев

Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев
В США открылся последний избирательный участок

В США открылся последний избирательный участок
Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС…
Зеленский: мы будем назначать новых людей, и это касается не только Луценко

Зеленский: мы будем назначать новых людей, и это касается не…
Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией
Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой

Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой
Национальный экзит-пол: побеждает Зеленский

Национальный экзит-пол: побеждает Зеленский
Избирательный участок в прифронтовом Лебединском открыли

Избирательный участок в прифронтовом Лебединском открыли
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выборы президента-2019. ЦИК подсчитала первые 10% голосов

Выборы президента-2019. ЦИК подсчитала первые 10% голосов
Рыжая бестия: милые снимки девушек с волосами огненного оттенка (Фото)

Рыжая бестия: милые снимки девушек с волосами огненного оттенка (Фото)
По следам кандидатов: в Кривом Роге планируют водить экскурсии по местам молодости Зеленского

По следам кандидатов: в Кривом Роге планируют водить экскурсии по…
В Донецкой области, в округе №60, в Лебединском, участок №140379 открылся в 16:00, один человек проголосовал, - ОС &quot;Опора&quot;

В Донецкой области, в округе №60, в Лебединском, участок №140379…
&amp;quot;Удачи в единении народов&amp;quot;: Кадыров поздравил Зеленского с победой на выборах

"Удачи в единении народов": Кадыров поздравил Зеленского с победой на…
Пение Dan Balan на украинском и победа Оксаны Мухи: как прошел финал &amp;quot;Голосу країни-9&amp;quot;

Пение Dan Balan на украинском и победа Оксаны Мухи: как…
О явке и результатах: главные цифры второго тура президентских выборов в Украине

О явке и результатах: главные цифры второго тура президентских выборов…
Портнов заявил, что вскоре вернется в Украину

Портнов заявил, что вскоре вернется в Украину
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.