Певица Камалия примерила новый образ в экзотическом клипе: видео (3 новости и 1 видео) «Украинская певица Камалия презентовала новое горячее видео на песню “Самба Тропикана”. Вокалистка примерила необычные образы в экзотическом видео»

Украинская певица Камалия выпустила клип на песню "Самба Тропікана". Артистка появилась в сексуальном образе роковой искусительницы. Ее поклонники с восторгом встретили изменения во внешнем образе, засыпав комплиментами в комментариях.

"Самба Тропікана" — это, безусловно, старт для другой меня. В настоящий момент мы готовим абсолютно новую концертную программу. Уверена, такой KAMALIYA вы не просто не видели, но и не представляли себе!" - комментирует звезда.

Камалия появилась в видео с откровенным декольте, что сразило наповал многих ее фанов. Отметим, что режиссером клипа выступила Елена Винярская.

"В этой видеоработе мне захотелось показать ее похожей на дикую кошку! Да и латиноамериканские ритмы композиции очень этому способствовали", - сказала Винярская.

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Видео: KAMALIYA - Самба Тропікана (YouTube/KAMALIYA)

В комментариях певицу расхвалили за резкую перемену в образе.

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