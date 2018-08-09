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Певица Камалия примерила новый образ в экзотическом клипе: видео

Певица Камалия примерила новый образ в экзотическом клипе: видео (3 новости и 1 видео)

«Украинская певица Камалия презентовала новое горячее видео на песню “Самба Тропикана”. Вокалистка примерила необычные образы в экзотическом видео»

Украинская певица Камалия выпустила клип на песню "Самба Тропікана". Артистка появилась в сексуальном образе роковой искусительницы. Ее поклонники с восторгом встретили изменения во внешнем образе, засыпав комплиментами в комментариях. 

"Самба Тропікана" — это, безусловно, старт для другой меня. В настоящий момент мы готовим абсолютно новую концертную программу. Уверена, такой KAMALIYA вы не просто не видели, но и не представляли себе!" - комментирует звезда. 

Камалия появилась в видео с откровенным декольте, что сразило наповал многих ее фанов. Отметим, что режиссером клипа выступила Елена Винярская. 

"В этой видеоработе мне захотелось показать ее похожей на дикую кошку! Да и латиноамериканские ритмы композиции очень этому способствовали", - сказала Винярская. 

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Видео: KAMALIYA - Самба Тропікана (YouTube/KAMALIYA)

В комментариях певицу расхвалили за резкую перемену в образе. 

Скриншоты комментариев

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.18, 16:52 Украинская певица Камалия презентовала новое горячее видео на песню "Самба Тропикана". Вокалистка примерила необычные образы в экзотическом видео. Камалия представила новую зажигательную песню "Самба…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 19:03 Украинская певица Камалия презентовала новое горячее видео на песню “Самба Тропикана”. Вокалистка примерила необычные образы в экзотическом видео.
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