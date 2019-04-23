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Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото

Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото (4 новости)

«Артистка торопилась на съемки нового клипа»

Популярная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП.

Как передает Сегодня, об этом сообщила пресс-служба артистки в Instagram.

35-летняя Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) получила многочисленные травмы в результате аварии, которая произошла с певицей по дороге в аэропорт.

Менеджер артистки Маргарита Соколова раскрыла подробности происшествия, а также показала, как выглядит МакSим после ДТП. Пресс-служба уверяет, что самое страшное уже позади – Марина быстро восстанавливается.

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"На днях, моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи – спасибо им огромное!", – написала Маргарита.

Кроме того, менеджер добавила, что, по предварительным данным, реабилитация МакSим закончится в конце мая, то есть через месяц.

"Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить", – утверждает Соколова.

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Главред Главред  ·  23.04.19, 14:00 МакSим / Скриншот На днях российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезное ДТП, врачи спрогнозировали, что она будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая. МакSим попала в ДТП...
УНН УНН  ·  23.04.19, 16:17 Певица Марина Абросимова, более известная под сценическим именем МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова в Instagram."На днях моя подопечная, любимая многими из…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.04.19, 17:47 Артистка торопилась на съемки нового клипа.
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