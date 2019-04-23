Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото

Популярная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП.

Как передает Сегодня, об этом сообщила пресс-служба артистки в Instagram.

35-летняя Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) получила многочисленные травмы в результате аварии, которая произошла с певицей по дороге в аэропорт.

Менеджер артистки Маргарита Соколова раскрыла подробности происшествия, а также показала, как выглядит МакSим после ДТП. Пресс-служба уверяет, что самое страшное уже позади – Марина быстро восстанавливается.

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"На днях, моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи – спасибо им огромное!", – написала Маргарита.

Кроме того, менеджер добавила, что, по предварительным данным, реабилитация МакSим закончится в конце мая, то есть через месяц.

"Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить", – утверждает Соколова.