Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, правоохранители могби бы "действовать мягче" в отношении молодых людей, которые устроили против него пикет в Ровно.Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать никаких мер против протестующих, если они не нарушают правопорядок. Так он прокомментировал ситуацию с двумя молодыми людьми в Ровно, митинговавших против него, в отношении которых составили админпротоколы.
"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", написал Зеленский в Facebook.
25 мая в Ровно 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка проводили пикет против Зеленского. На одном из принесенных ими плакатов был лозунг с требованием импичмента президента.
В полиции заявили, что пригласили молодых людей в отдел и составили в отношении них административные протоколы по ст. 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Замначальника Ровенского городского отдела полиции Иван Телига заявлял, что протоколы составлены из-за того, что митинговавшие "не сообщили в соответствующие органы о проведении митингов, демонстраций и так далее". В отношении матери девушки также составили админпротокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что подготовит запрос в Нацполицию относительно инцидента.
Спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил о назначении в Ровенской полиции служебной проверки в связи с инцидентом. Вместе с тем, он отметил, что правоохранители действовать в рамках своих обязанностей, но могли в этом случае применить более мягкие методы.
Обновлено в 16:00 Владимир Зеленский отреагировал на критику в своей адрес / УНИАН Правоохранителей не должны принимать мер против участников политических акций протеста, если они не нарушают правопорядок, заявил президент...
Обновлено в 16:17 Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.