Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих (6 новостей) «Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок»

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, правоохранители могби бы "действовать мягче" в отношении молодых людей, которые устроили против него пикет в Ровно.Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать никаких мер против протестующих, если они не нарушают правопорядок. Так он прокомментировал ситуацию с двумя молодыми людьми в Ровно, митинговавших против него, в отношении которых составили админпротоколы.

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", написал Зеленский в Facebook.

25 мая в Ровно 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка проводили пикет против Зеленского. На одном из принесенных ими плакатов был лозунг с требованием импичмента президента.

В полиции заявили, что пригласили молодых людей в отдел и составили в отношении них административные протоколы по ст. 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Замначальника Ровенского городского отдела полиции Иван Телига заявлял, что протоколы составлены из-за того, что митинговавшие "не сообщили в соответствующие органы о проведении митингов, демонстраций и так далее". В отношении матери девушки также составили админпротокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что подготовит запрос в Нацполицию относительно инцидента.

Спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил о назначении в Ровенской полиции служебной проверки в связи с инцидентом. Вместе с тем, он отметил, что правоохранители действовать в рамках своих обязанностей, но могли в этом случае применить более мягкие методы.

Обновлено в 16:00 Владимир Зеленский отреагировал на критику в своей адрес / УНИАН Правоохранителей не должны принимать мер против участников политических акций протеста, если они не нарушают правопорядок, заявил президент...

Обновлено в 16:17 Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.