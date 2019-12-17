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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:35
Пинчук был агентом КГБ: всплыло видео с доказательствами

Пинчук был агентом КГБ: всплыло видео с доказательствами (10 новостей)

«Пинчук собирается бежать из Украины»

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал оригинал агентурной расписки, написанной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком об обязательстве служить КГБ и Советскому Союзу. Документ Деркач показал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Я сейчас в руках держу оригинал агентурной расписки, которая была написана собственноручно Пинчуком. В этой агентурной расписке Виктор Михайлович берет на себя обязательство служить Советской родине и КГБ СССР. Согласно подписке, агентурный псевдоним Виктор Михайлович выбирает "Валерий". Такой, агент Валерий. Я уверен, не каждый из вас держал в руках подписку агента КГБ, тем более, олигарха, финансирующего Хиллари Клинтон на выведенные из украинских банков деньги. Я дам вам такую возможность", - заявил Деркач, передав документ журналистам.

Также Деркач поздравил Пинчука с днем чекиста, который бывшие сотрудники КГБ отмечают 20 декабря.

"Поскольку позвонили люди, также коллеги Виктора Михайловича Пинчука по работе в КГБ, они отметили, что его работа была очень плодотворной в документальном плане, и просили поздравить его с надвигающимся на Украину праздником, днем чекиста, который все бывшие сотрудники КГБ и агенты КГБ по традиции отмечают 20-го декабря", - отметил нардеп.

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Деркач также добавил, что Пинчук собирается бежать из Украины. 

Обновлено в 17:33 Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией, говорят в пресс-службе организации.

Обновлено в 17:35 По его словам, впервые на схему вывода денег из Украины и финансирование Пинчуком Фонда Клинтон обратило внимание независимое французское интернет-издание Mediapart.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пинчук был агентом КГБ: всплыло видео с доказательствами»
Фото Пинчук был агентом КГБ: всплыло видео с доказательствами
Фото Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией
Фото "Вымысел и провокация": в Фонде Пинчука отреагировали на заявления Деркача
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 16:27 Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина и США должны расследовать факты перечисления выведенных из Украины $29 млн бизнесменом Виктором Пинчуком Фонду Хиллари Клинтон, заявил украинский внефракционный…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 16:27 Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина и США должны расследовать факты перечисления выведенных из Украины $29 млн бизнесменом Виктором Пинчуком Фонду Хиллари Клинтон, заявил украинский внефракционный…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 16:42 Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергает заявления, сделанные народным депутатом Андреем Деркачом на пресс-конференции во вторник в отношении Виктора Пинчука.
Телеграф Телеграф  ·  17.12.19, 17:33 Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией, говорят в пресс-службе организации.
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