"Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева (6 новостей и 1 видео) «Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева на предмет работы во…»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что "видел в соцсетях" видео из ночных клубов столицы - и возмущен этими фактами. По его мнению, работу ночных клубов в период карантина можно сравнить "с пиром во время чумы", заявил он на пресс-конференции.

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Кличко подчеркнул, что власти столицы не разрешали открывать ночные клубы и прочие развлекательные заведения, но по факту многие из них работают.

По словам мэра, он уже обратился в полицию, чтобы правоохранители проверили заведения, собственников которых "нужно привлечь к строгой ответственности".

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - отметил мэр.

В ночь на 17 марта 2020-го Кабмин усилил карантинные меры, запретив, в том числе, проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов.

7 мая опубликовано постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать с 11 мая.