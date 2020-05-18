  1. Главная
  2. Новости
  3. "Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· Карантин · Работа
"Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева

"Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева (6 новостей и 1 видео)

«Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева на предмет работы во…»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что "видел в соцсетях" видео из ночных клубов столицы - и возмущен этими фактами. По его мнению, работу ночных клубов в период карантина можно сравнить "с пиром во время чумы", заявил он на пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кличко подчеркнул, что власти столицы не разрешали открывать ночные клубы и прочие развлекательные заведения, но по факту многие из них работают.

По словам мэра, он уже обратился в полицию, чтобы правоохранители проверили заведения, собственников которых "нужно привлечь к строгой ответственности". 

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - отметил мэр.

В ночь на 17 марта 2020-го Кабмин усилил карантинные меры, запретив, в том числе, проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов.

7 мая опубликовано постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать с 11 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева»
Фото "Пир во время чумы": Кличко отреагировал на переполненные ночные клубы в Киеве
Фото Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева
Фото "Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Сегодня Сегодня  ·  18.05.20, 12:18 Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на работу ряда ночных клубов в столице в условиях карантина. Так, ранее в Сети появились фото и видео из нескольких клубов, где вовсю идут вечеринки, а посетители…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 12:31 Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева на предмет работы во время карантина. Об этом он сообщил на брифинге,…
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 13:01 Киевская власть обратилась к Национальной полиции с просьбой проверить работу ночных клубов столицы. Возобновление их работы не предусмотрено послаблениями карантинных ограничений.Об этом во время брифинга…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.05.20, 13:04 Некоторые ночные клубы в Украине открылись для посетителей, несмотря на отсутствие разрешения на это. В частности, на выходных (16 – 17 мая) работали элитный киевский клуб Queen и ночное заведение Park…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поліція затримала жартівника, який «замінував» київський залізничний вокзал

Поліція затримала жартівника, який «замінував» київський залізничний вокзал
Выходные в июне-2020: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в июне-2020: сколько будут отдыхать украинцы
Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением

Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением
Утренняя стрельба на Салтовке: повздорили два автомобилиста

Утренняя стрельба на Салтовке: повздорили два автомобилиста
С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим &quot;тишины&quot;

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"
Погода на неделю: Украину продолжат заливать дожди

Погода на неделю: Украину продолжат заливать дожди
За сутки в ВСУ обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в ВСУ обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом
Ольга Сумская рассказала, как режиссеры хотели лишить ее &quot;украинских бровей&quot;/Актриса долго не хотела жертвовать естественной красотой ради ролей

Ольга Сумская рассказала, как режиссеры хотели лишить ее "украинских бровей"/Актриса…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.