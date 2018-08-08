Пивоварник за убийство Бабченко получил от эфэсбэшников $100 тысяч, - Цымбалюк (5 новостей) «Однако источник данной информации киллер Бабченко Алексей Цымбалюк не назвал»

Организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Вячеславу Пивоварнику Федеральная служба безопасности России заплатила 100 тысяч долларов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил участник операции, подставной «киллер» журналиста Алексей Цымбалюк.

«Получил инсайдерскую инфу... Пивоварник за убийство Бабченко получил от фсбшников $100 кусков! Если меня читает хоть один фс, передай там своему начальству - я требую орден и, конечно же, предоставьте 35 тыс. к авансу», – написал он, не указав источник этой информации.