Пивоварник за убийство Бабченко получил от эфэсбэшников $100 тысяч, - Цымбалюк

Организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Вячеславу Пивоварнику Федеральная служба безопасности России заплатила 100 тысяч долларов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил участник операции, подставной «киллер» журналиста Алексей Цымбалюк.
«Получил инсайдерскую инфу... Пивоварник за убийство Бабченко получил от фсбшников $100 кусков! Если меня читает хоть один фс, передай там своему начальству - я требую орден и, конечно же, предоставьте 35 тыс. к авансу», – написал он, не указав источник этой информации.