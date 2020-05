Впервые в истории Pixar Animation Studios сняли мультфильм, в котором главным героем стал ЛГБТ-персонаж. Премьера короткометражного девяти минутного мультфильма "Out" состоялась 22 мая на стриминговой платформе Disney Plus.

Как сообщает The New York Times, "Out" - это один из семи анимационных фильмов новой серии, которая покажет совершенно непохожие на предыдущие мультфильмы студии.

Как создаются мультфильмы - смотрите в сюжете:

По сюжету, главный герой Грег - представитель ЛГБТ-сообщества, который переезжает в город со своим парнем Мануэлем, но не может сделать каминг-аут перед своими родителями. Внутренняя суматоха и страхи Грега усиливаются, когда его родители приходят помочь ему собрать вещи. Но в результате волшебного поворота событий Грег меняется телом со своей собакой. Пытаясь скрыть доказательства своей нетрадиционной ориентации, Грег постепенно осознает, что должен признаться родителям, кто он на самом деле.

Обновлено в 17:29 Мультфильм вышел на стриминг-сервисе Disney+. Главный герой не может решиться рассказать своей семье о своей сексуальной ориентации.

Обновлено в 18:48 Це перший випадок, коли одностатеві пари займають у сюжеті центральне місце