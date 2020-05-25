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Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем (5 новостей и 1 видео)

«Це перший випадок, коли одностатеві пари займають у сюжеті центральне місце»

Впервые в истории Pixar Animation Studios сняли мультфильм, в котором главным героем стал ЛГБТ-персонаж. Премьера короткометражного девяти минутного мультфильма "Out" состоялась 22 мая на стриминговой платформе Disney Plus.

Как сообщает The New York Times, "Out" - это один из семи анимационных фильмов новой серии, которая покажет совершенно непохожие на предыдущие мультфильмы студии.

Как создаются мультфильмы - смотрите в сюжете:

По сюжету, главный герой Грег - представитель ЛГБТ-сообщества, который переезжает в город со своим парнем Мануэлем, но не может сделать каминг-аут перед своими родителями. Внутренняя суматоха и страхи Грега усиливаются, когда его родители приходят помочь ему собрать вещи. Но в результате волшебного поворота событий Грег меняется телом со своей собакой. Пытаясь скрыть доказательства своей нетрадиционной ориентации, Грег постепенно осознает, что должен признаться родителям, кто он на самом деле.

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Обновлено в 17:29 Мультфильм вышел на стриминг-сервисе Disney+. Главный герой не может решиться рассказать своей семье о своей сексуальной ориентации.

Обновлено в 18:48 Це перший випадок, коли одностатеві пари займають у сюжеті центральне місце

ФОТО К НОВОСТИ: «Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем»
Фото SparkShorts: Pixar выпустил свой первый мультфильм о магии и геях
Фото Pixar впервые в истории выпустил мультфильм с главным персонажем-ЛГБТ
Фото Студія Pixar уперше випустила мультфільм про геїв
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Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 11:29 10-минутная короткометражка получила название Out, а ее премьера состоялась на Disney+.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 12:18 Главный герой мультфильма не знает, как сказать родителям о своей сексуальной ориентации.
MIGnews MIGnews  ·  25.05.20, 17:29 Мультфильм вышел на стриминг-сервисе Disney+. Главный герой не может решиться рассказать своей семье о своей сексуальной ориентации.
Главком Главком  ·  25.05.20, 18:48 Це перший випадок, коли одностатеві пари займають у сюжеті центральне місце
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