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План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон

План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон (6 новостей)

«Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон»

Народный депутат, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. «Петр Порошенко примет участие в заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины», — сообщает в пятницу пресс-служба «Евросолидарности». Согласно информации, программой визита Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

ФОТО К НОВОСТИ: «План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон»
Фото Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО
Фото Порошенко примет участие в мероприятиях ПА НАТО в Лондоне
Фото Порошенко їде у Лондон на Парламентську асамблею НАТО
Фото План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.19, 11:29 Народный депутат, пятый президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.19, 13:55 12-14 октября 2019 года пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко осуществит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках…
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