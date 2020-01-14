План "Перехват": в центре Кривого Рога похитили человека

14 января в Кривом Роге объявили план «Перехват». Поступило сообщение, что в Саксаганском районе неизвестные посадили человека в машину марки KIA и увезли. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. В Кривом Роге на 95-м квартале похитили горожанина. Его посадили в легковушку KIA на еврономерах и скрылись в неизвестном направлении. Чтобы задержать злоумышленников правоохранители объявили план «Перехват». Ранее к кременчугским полицейским обратилась женщина, которая стала свидетельницей похищения человека.