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План "Перехват": в центре Кривого Рога похитили человека

План "Перехват": в центре Кривого Рога похитили человека (4 новости)

«Инцидент произошел на 95-м квартале»

14 января в Кривом Роге объявили план «Перехват». Поступило сообщение, что в Саксаганском районе неизвестные посадили человека в машину марки KIA и увезли. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. В Кривом Роге на 95-м квартале похитили горожанина. Его посадили в легковушку KIA на еврономерах и скрылись в неизвестном направлении. Чтобы задержать злоумышленников правоохранители объявили план «Перехват». Ранее к кременчугским полицейским обратилась женщина, которая стала свидетельницей похищения человека.

ФОТО К НОВОСТИ: «План "Перехват": в центре Кривого Рога похитили человека»
Фото Из-за сообщения о похищении человека в Кривом Роге ввели план «Перехват»
Фото План "Перехват": в центре Кривого Рога похитили человека
Фото Силой посадили в авто и увезли: в Кривом Роге объявили план "Перехват"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  14.01.20, 14:01 14 января в Кривом Роге объявили план «Перехват». Поступило сообщение, что в Саксаганском районе неизвестные посадили человека в машину марки KIA и увезли. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
0564.ua 0564.ua  ·  14.01.20, 15:09 Прямо на 95-м квартале мужчину силой усадили в автомобиль KIA на еврономерах
Обозреватель Обозреватель  ·  14.01.20, 17:50 Инцидент произошел на 95-м квартале
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