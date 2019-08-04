Пластун, Безус и Яремчук забили по голу за "Гент" в чемпионате Бельгии: видео

Гент разгромил Эйпен в матче чемпионата Бельгии со счетом 6:1. Три из этих голов забили с участием украинцев.
Уже на 2-й минуте Гент вырвался вперед. Игорь Пластун совершал удар, но мяч попал в игрока соперника, а затем залетел в ворота. Гол сначала записали на украинца, но позже переписали как автогол.
После второго гола автором которого стал Нгадеу, отметился Роман Безус, головой замкнув подачу с фланга - 3:0.
Под завесу первого тайма в воротах соперника расписался и нападающий Роман Яремчук, реализовав пенальти.
На 90-й минуте поединка Роман Безус забил еще один гол, оформив дубль.
Матч Гент - Эйпен завершился со счетом 6:1.
Ранее тренер Гента похвалил игру Яремчука, отметив, что украинец в хорошей форме.