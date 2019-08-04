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Пластун, Безус и Яремчук забили по голу за "Гент" в чемпионате Бельгии: видео

Пластун, Безус и Яремчук забили по голу за "Гент" в чемпионате Бельгии: видео (4 новости)

«Смотрите лучшие фрагменты матча второго тура чемпионата Бельгии»

Гент разгромил Эйпен в матче чемпионата Бельгии со счетом 6:1. Три из этих голов забили с участием украинцев.

Уже на 2-й минуте Гент вырвался вперед. Игорь Пластун совершал удар, но мяч попал в игрока соперника, а затем залетел в ворота. Гол сначала записали на украинца, но позже переписали как автогол.

После второго гола автором которого стал Нгадеу, отметился Роман Безус, головой замкнув подачу с фланга - 3:0.

Под завесу первого тайма в воротах соперника расписался и нападающий Роман Яремчук, реализовав пенальти.

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На 90-й минуте поединка Роман Безус забил еще один гол, оформив дубль.

Матч Гент - Эйпен завершился со счетом 6:1.

Ранее тренер Гента похвалил игру Яремчука, отметив, что украинец в хорошей форме.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.08.19, 16:18 Футболисты сборной Украины Игорь Пластун, Роман Безус и Яремчук забили по голу за свой клуб "Гент" в матче чемпионата Бельгии. Защитник Пластун отметился дебютным голом в Бельгии за "Гент". В рамках второго…
Sport.ua Sport.ua  ·  04.08.19, 17:45 Безус, Яремчук и Пластун помогли своей команде добыть уверенную победу
Sport.ua Sport.ua  ·  04.08.19, 18:17 Смотрите лучшие фрагменты матча второго тура чемпионата Бельгии
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