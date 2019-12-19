Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТО (11 новостей) «Дети спели Президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел»

Дети из Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины передали президенту Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира, сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 19 декабря.

"Девиз скаутов и гайдов – делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты", – рассказали дети.

Скауты напомнили, что уже более 10 лет привозят в Украину этот символ согласия, добра и благополучия, и выразили радость, что именно в День святого Николая могут передать Вифлеемский огонь президенту.

"Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира. Гайды и скауты знают, что путь к победе очень тернист и долог. Но наша сила в единении. Вместе мы сможем достичь всего", – сказала представительница Ассоциации гайдов Украины, поздравляя Зеленского с праздником.

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Cмотрите фотогалерею: Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь

Глава государства поблагодарил детей за огонь и теплые слова.

"Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали – нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня – самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего наших военных, которые защищают границы независимой Украины", – отметил Владимир Зеленский.

Президент заверил юных скаутов: "Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны, и у нас всех действительно любовь в сердце – ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая".

Дети спели Президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел. Зеленский отблагодарил юных гостей подарками.

Ранее сообщалось, что в Украину привезли Вифлеемский огонь мира. Предрождественская традиция распространения Вифлеемского огня мира началась в Михайловском соборе.

Отметим, Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше скауты транспортируют его в разные уголки планеты.

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Обновлено в 15:49 Дети рассказали, что привозят в Украину этот символ согласия, добра и благополучия в течение десяти лет.

Обновлено в 16:37 "Девиз скаутов и гайдов - делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась эта замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты", - рассказали дети.