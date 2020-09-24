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Гордон Гордон · · Обновлено в 01:50
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Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд (8 новостей)

«Кроме президента США, Мэри Трамп обвиняет тетю Мэриэнн и уже покойного дядю Роберта»

Мэри Трамп – племянница президента США Дональда Трампа заявила, что он вместе с братом Робертом и сестрой Мэриэнн создали мошенническую схему для того, чтобы лишить ее средств.Племянница президента США Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю и других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times.

В судебном иске Мэри обвинила Трампа, его сестру Мэриэнн и их ныне покойного брата Роберта в мошенничестве и организации заговора, в результате которого она и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, и не получили справедливой доли наследства деда.

Мэри уточняет, что после смерти в 1981 году ее отца его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали ее опекунами. На тот момент ей было 16лет. Однако вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, родственники якобы создали схему для того, чтобы лишить ее средств.

В 1999 го...

Обновлено в 01:42 Племянница президента США Мэри Трамп подала в суд иск против Дональда Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством ее дедушки.

Обновлено в 01:50 В иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

ФОТО К НОВОСТИ: «Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд»
Фото Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд
Фото Племянница Трампа обвинила его и семью в хищении у нее десятков миллионов долларов
Фото Племянница Трампа обвиняет его и других членов семьи в мошенничестве с наследством
Фото Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.09.20, 19:46 Кроме президента США, Мэри Трамп обвиняет тетю Мэриэнн и уже покойного дядю Роберта
Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 22:16 ...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.09.20, 22:31 Вслед за заявлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США обладает "невероятным" оружием, о котором никто не знает, стало известно, что племянница Трампа Мэри Трамп подала…
Факты Факты  ·  24.09.20, 23:51 Мэри Трамп требует возместить ей утраченную часть имущества, а также выплатить компенсацию в $ 500 тысяч
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.09.20, 23:56 По словам Мэри Трамп, дочери его старшего брата президента США Фреда Трампа, американский лидер похитил десятки миллионов долларов, которые ей причитались от дедушки.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 01:42 Племянница президента США Мэри Трамп подала в суд иск против Дональда Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством ее дедушки.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 01:50 За месяц с небольшим до новых выборов президента США племянница занимающего сейчас этот пост Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск. Она обвинила…
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